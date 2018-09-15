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Dondurma festivali sona erdi - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 22:51 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği aralarında Alpedo Kervanhan Dondurmaları'nın da bulunduğu bazı dondurma firmalarıyla düzenlenen Kahramanmaraş 2'nci uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Dondurma festivali sona erdi - Yeniden

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği aralarında Alpedo Kervanhan Dondurmaları'nın da bulunduğu bazı dondurma firmalarıyla düzenlenen Kahramanmaraş 2'nci uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
Dün, 2 ton ağırlığındaki dünyanın en büyük dondurma topu rekoruyla başlayan festivalin son gününde yine renkli görüntüler yaşandı. Trabzon Bulvarı'nda gerçekleştirilen festivalde, geleneksel gelin alayı düzenlendi. Ata bindirilen gelinle birlikte çeyizi de atlarla birlikte getirildi. Festivalin en renkli görüntülerinden biri ise geleneksel dondurma yapılışı oldu. Ahir Dağı'ndan atlarla getirilen karlar, sahneye alındı. Sahneye dökülen karlar, parçalandıktan sonra geçmiş dönemde kullanılan dondurma yapma makinesine dolduruldu. Alpedo Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve diğer dondurma ustaları makineyi çevirerek karla dondurma yaptı. Yapılan dondurma külahlarla halka ikram edildi.
Festival kapsamında 2 Ağustos'ta yola çıkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 21 kentte 29 noktaya uğrayan dondurma TIR'ında insanlara külah külah dondurma dağıtan kaşıkçılara da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı tarafından plaket verildi.
Yerel sanatçıların da sahne aldığı festivale katılanlara tonlarca dondurma dağıtıldı.

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Dondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - YenidenDondurma festivali sona erdi - Yeniden

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