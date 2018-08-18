İSMAİL HAKKI DEMİR - Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın simgesi haline gelen tescilli ürünlerinden "Maraş biberi" hasat sonrası sofralardaki yerini alıyor.
Aroması, tadı ve acılığını Kahramanmaraş'ın verimli topraklarından alan, yıllardır ekimi yapıldığı için de kentin adıyla anılan "Maraş biberi", bahar aylarında ekiliyor ve ağustos ayının sonlarına doğru da hasat edilmeye başlanıyor.
Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, ilaç ve kimya sektörlerinin ara maddesi olan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş denilince ilk akla gelen ürünlerden birinin Maraş biberi olduğunu söyledi.
Kentte uzun yıllardır üretilen biberin tescil ve markalaşmasının önemine dikkati çeken Bozkurt, aroması ve kendine has tadıyla sofraların vazgeçilmezlerinden tescilli Maraş biberine uluslararası alanda geçerli standart getirileceğini belirtti.
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında desteklenen "Maraş Biberi Kümelenme Projesi" ile Maraş biberinin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini ve ticaretini artırmaya yönelik çalışma başlatıldığını aktaran Bozkurt, kendilerinin de ana yürütücü olarak yer aldığı projeye paydaşların da destek olduğunu anlattı.
- 20 bin ton toz ve pul biber üretilecek
Bozkurt, il genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda biber yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek üretilen biberlerin yaklaşık yüzde 50'sinin kurutmalık, diğer yarısının da turşuluk olarak kullanıldığını dile getirdi.
Bu yıl ortalama 10 bin dönüm alandan elde edilecek ürünle 20 bin ton toz ve pul biber üretmeyi hedeflediklerine işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti:
"Arazilerimizde çiftçilerimiz hasada başladılar. Çiftçimizin biber yetiştiriciliği noktasında eskiden gelen köklü bir kültürü var. Bunun için de yetiştiricilik noktasında bir sıkıntımız yok. İnşallah bu sene önceki yıllardan daha verimli bir yıl olur diye düşünüyoruz. Hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz."
Üreticilerden Ali Yavuz ise bu sene iklimsel kaynaklı biber rekoltesinde düşüş olduğunu vurguladı.
Hasat dönemine başlanıldığını kaydeden Yavuz, "Çiftçilerimiz arazilerde çalışmaya başladı. Hasadın ardından biberleri kurutmaya gönderiyoruz ancak bu sene verim düşük." dedi.
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