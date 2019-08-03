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Dondurma sırasında hayat kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.08.2019 11:28 | Son Güncelleme

İzmir'de dondurma almak için sıraya giren acil tıp teknisyeni kadın, solunum durması nedeniyle bir anda yere yığılarak kriz geçiren dondurmacıyı kalp masajıyla hayata döndürdü - İş yeri güvenlik kamerasının da kaydettiği müdahaleyle hayata dönen dondurmacı Nazmi Altıntaş: - "O benim bir parçam, bir evladım oldu. İki tane evladım vardı şimdi 3 tane oldu. O olmasaydı ben dönemezdim" - Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari: - "Benim görevimde olan herkes yapar bunu. Ama bir kişiyi hayata döndürmek çok büyük mutluluk. İyi ki bu görevi yapıyorum"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de dondurma satışı yaparken ani solunum durmasından (arrest) dolayı kriz geçiren Nazmi Altıntaş'ın sırada bekleyen Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Foça ilçesinde bulunan ve uzun yıllardır dondurma ustalığı yapan Altıntaş, gece saatlerinde satış yaparken yanındaki çalışanın tavsiyesi üzerine sandalyeye oturarak dinlenmeye geçti.

Telefonuyla ilgilenen Altıntaş, bir anda sandalyeden yere yığıldı. Altıntaş'ın düştüğünü görenler müdahale etmeye çalışırken dondurma sırasında bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari, yardıma koştu.

İlk olarak Altıntaş'ın nabzını kontrol eden Ensari, dolaşım olmadığını görünce müdahaleye başladı. 112'nin aranmasını isteyen Ensari, bir yandan kalp masajına başladı. Bir çalışandan da suni solunum yapmasını isteyen Ensari, yaklaşık 7 dakikalık çalışma sonucu Altıntaş'ı hayata döndürdü.

112 Acil Servis ekiplerinin gelmesiyle Altıntaş, hastaneye kaldırıldı.

- "Benim bir parçam oldu"

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında yere düştüğünü hiç hatırlamadığını, bir anda Ensari'nin sesini duyduğunu belirtti.

"Özlem hanımın 'nefes aldı, çevir' dediğini hatırlıyorum. Sonra gözümü hastanede açtım." diyen Altıntaş, Ensari'nin o sırada dükkanın önünde olmasının kendi şansı olduğunu ifade etti.

Altıntaş, "Çağrılan biri değil, müşterimdi. O benim bir parçam, bir evladım oldu. İki tane evladım vardı, şimdi 3 tane oldu. Ben bugün ayaktaysam büyük çoğunluğu onun sayesinde. O olmasaydı ben dönemezdim." diye konuştu.

Gittiği hastanede kendisine "solunum arresti" tanısı konduğunu kaydeden Altıntaş, tedavisinin ardından taburcu edildiğini, ancak artık çalışırken daha dikkatli olduğunu söyledi.

- "Benim yerimde olan herkes aynı şeyi yapardı"

Ensari ise herkesin ilk yardım bilmesi gerektiğini, bu konuda Sağlık Bakanlığının kurslar verdiğini belirtti.

Kalp masajıyla solunumun tekrar başladığını, Altıntaş'ın tekrar hayata döndüğünü belirten Ensari, şunları kaydetti:

"Ambulans gelene kadar ben dolaşımı sağladım. Ambulans geldi. Onların da yerinde ve zamanında müdahaleleriyle Nazmi amca tekrar sağlığına kavuştu. İlk defa yapmıyorum tabi. Benim görevimde olan herkes yapar bunu. Ama bir kişiyi hayata döndürmek çok büyük mutluluk. İyi ki bu görevi yapıyorum. İnşallah herkes ilk yardımı bilir. Çünkü bugün Nazmi amcanın başına gelen, yarın başka bir sevdiğimin başına gelebilir."

Ensari, bu tip olaylarda zamanında müdahalenin yanı sıra ambulansa doğru adres verilmesi ve acil sağlık ekibini yolda karşılamanın büyük önem taşıdığının da altını çizdi.

- Hayati müdahale güvenlik kamerasında

Öte yandan Altıntaş'ın oturduğu sandalyeden yere yığılması, çalışanların müdahale çabaları ve Özlem Ensari'nin gelerek yaptığı müdahale de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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ambulans AT&T hasta Kriz Solunum Yetmezliği

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