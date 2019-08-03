Dondurma sırasında hayat kurtardı

İlk olarak Altıntaş'ın nabzını kontrol eden Ensari, dolaşım olmadığını görünce müdahaleye başladı. 112'nin aranmasını isteyen Ensari, bir yandan kalp masajına başladı. Bir çalışandan da suni solunum yapmasını isteyen Ensari, yaklaşık 7 dakikalık çalışma sonucu Altıntaş'ı hayata döndürdü.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de dondurma satışı yaparken ani solunum durmasından (arrest) dolayı kriz geçiren Nazmi Altıntaş'ın sırada bekleyen Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

- "Benim bir parçam oldu"

Altıntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında yere düştüğünü hiç hatırlamadığını, bir anda Ensari'nin sesini duyduğunu belirtti.

"Özlem hanımın 'nefes aldı, çevir' dediğini hatırlıyorum. Sonra gözümü hastanede açtım." diyen Altıntaş, Ensari'nin o sırada dükkanın önünde olmasının kendi şansı olduğunu ifade etti.

Altıntaş, "Çağrılan biri değil, müşterimdi. O benim bir parçam, bir evladım oldu. İki tane evladım vardı, şimdi 3 tane oldu. Ben bugün ayaktaysam büyük çoğunluğu onun sayesinde. O olmasaydı ben dönemezdim." diye konuştu.

Gittiği hastanede kendisine "solunum arresti" tanısı konduğunu kaydeden Altıntaş, tedavisinin ardından taburcu edildiğini, ancak artık çalışırken daha dikkatli olduğunu söyledi.

- "Benim yerimde olan herkes aynı şeyi yapardı"

Ensari ise herkesin ilk yardım bilmesi gerektiğini, bu konuda Sağlık Bakanlığının kurslar verdiğini belirtti.

Kalp masajıyla solunumun tekrar başladığını, Altıntaş'ın tekrar hayata döndüğünü belirten Ensari, şunları kaydetti: