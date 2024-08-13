HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dondurmada yeni düzenleme: Aroma oyununa TSE engeli!

Dondurmada yeni düzenleme: Aroma oyununa TSE engeli!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.08.2024 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurma. Ne yazık ki dondurmanın gerçek meyvelisini ve sağlıklısını bulmak kolay değil. Bu konuya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) el attı. Buna göre dondurmada meyve belli oranın altında ise paketler aldatıcı ifadeler yazılmayacak. İşte dondurmada yeni düzenlemenin detayları...

Dondurmada yeni düzenleme: Aroma oyununa TSE engeli!

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmada şikayetler arttı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) mağduriyetlerin önüne geçmek için harekete geçti. Dondurmada kalite standartları güncellendi. Düzenlemedeki hedef, meyveli dondurma sattığını iddia eden ancak aroma kullanan dondurmacıların maliyet oyunlarına engel olmak.

AROMA OYUNUNA TSE ENGELİ!

Dondurma paketlerinin üzerinde yer alan aldatıcı açıklamalara yeni düzenleme geldi. Aroma oyununa engel koyan TSE dondurmaların içerisinde en az yüzde oranında meyve olmasına karar verdi.

iStock-1318427112

Konuya dair ATV Ana Haber'e konuşan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Dondurmalarla ilgili tüketicilerden gelen çeşitli şikayetler var. Dondurmada kullanılacak meyve sebze oranında çeşitli düzenlemelere gidildi. Kütlece en az yüzde olacak. Eğer dondurmanın içinde sert kabuklu meyveler katılacaksa kütlece yüzde oranında olması öngörülmektedir. Maliyet anlamında piyasada çok karmaşanın yaşanmaması adına yapılan düzenlemelerden biri bu." ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TSE Türk Standartları Enstitüsü dondurma
En Çok Okunan Haberler
Özel okullara selam veren borçlu çıkıyor: Şimdi de 60 bin TL kitap ücreti istiyorlar!

Özel okullara selam veren borçlu çıkıyor: Şimdi de 60 bin TL kitap ücreti istiyorlar!

Eksi 1.75 fizik neti yaptı! Yusuf dikeç pozu verdi…

Eksi 1.75 fizik neti yaptı! Yusuf dikeç pozu verdi…

Arazisine cami yapıldı! Ev verilmeyince camiyi 7 milyona satışa çıkardı: 440 metrekare

Arazisine cami yapıldı! Ev verilmeyince camiyi 7 milyona satışa çıkardı: 440 metrekare

Aboubakar'la yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Aboubakar'la yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

Sağlık memurunun hatası çocuğun hayatını kararttı: Cinsel organını kestiler

Sağlık memurunun hatası çocuğun hayatını kararttı: Cinsel organını kestiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.