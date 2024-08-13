Dondurmada yeni düzenleme: Aroma oyununa TSE engeli!

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmada şikayetler arttı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) mağduriyetlerin önüne geçmek için harekete geçti. Dondurmada kalite standartları güncellendi. Düzenlemedeki hedef, meyveli dondurma sattığını iddia eden ancak aroma kullanan dondurmacıların maliyet oyunlarına engel olmak.

AROMA OYUNUNA TSE ENGELİ!

Dondurma paketlerinin üzerinde yer alan aldatıcı açıklamalara yeni düzenleme geldi. Aroma oyununa engel koyan TSE dondurmaların içerisinde en az yüzde oranında meyve olmasına karar verdi.

Konuya dair ATV Ana Haber'e konuşan TÜKONFED Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, "Dondurmalarla ilgili tüketicilerden gelen çeşitli şikayetler var. Dondurmada kullanılacak meyve sebze oranında çeşitli düzenlemelere gidildi. Kütlece en az yüzde olacak. Eğer dondurmanın içinde sert kabuklu meyveler katılacaksa kütlece yüzde oranında olması öngörülmektedir. Maliyet anlamında piyasada çok karmaşanın yaşanmaması adına yapılan düzenlemelerden biri bu." ifadelerine yer verdi.