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Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, testis kanseri olan ve valilikten spermlerini dondurmak için yardım talebinde bulunan K.A.

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, testis kanseri olan ve valilikten spermlerini dondurmak için yardım talebinde bulunan K.A. (33), istediği mektarda paranın verilmemesi üzerine valilik binasının 5'inci katına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna ederek, indirdiği K.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Zonguldak Valiliği'nde meydana geldi. Testis kanseri olduğu belirtilen K.A., iddiaya göre, yardım için Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurdu. Vakıf tarafından para ve kıyafet yardımı yapılan K.A., testis kanseri olduğunu ve ileride çocuk sahibi olamama riski bulunduğunu belirterek, spermlerinin dondurulması için kendisine 5 bin liralık yardım yapılmasını talep etti. K.A.'ya, fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeme yapılabileceği söylendi. Gereken parayı istediği an alamamasına sinirlenen K.A., valilik binasının 5'inci kata çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen K.A., polislerin ikna etmesinin ardından indirildi. K.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
VAKIFTAN AÇIKLAMA
Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca K.A.'nın valilik binası içinde intihara kalkışmasının ardından yazılı açıklama yapıldı. K.A.'ya sperm dondurmak için talebi üzerine mütevelli heyetince yapılan görüşme sonrası vakıf kanunları ve yönetmelikler çerçevesinde fatura getirmesi durumunda 2 bin 500 lira ödeneceğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:
"K.A., vakfımıza testis kanseri olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştur. Vakfımız K.A.’ya giysi ve bir miktar para yardımında bulundu. Testis kanseri olduğu için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ile de irtibata geçilerek tedavi masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacağı ve tedavi edileceği kendisine bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü K.A.’nın tedavisi için çalışma başlattı. Eşinden ayrılmış olan ve 2 çocuğu bulunan K.A., vakfımıza yeniden başvurarak testis kanseri olduğu için bir daha çocuk sahibi olamayacağını bu nedenle de spermlerini dondurmak için 5 bin TL kendisine yardım edilmesini talep etti. Konu mütevelli heyetince görüşüldü ve vakıf kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde kendisine 2 bin 500 TL verileceği kararlaştırıldı. Kendisinden de sperm donduracağını gösteren bir fatura istendi. Yardımı bugün almak isteyen K.A., vakfımıza yeninden geldi. Ancak bugün alamayacağı kendisine iletildi. Faturalandırma da yapılmadığı için ödeme yapılamayacağı belirtildi. Sonrasında ise bu talihsiz olay yaşanmıştır."

FOTOĞRAFLI

Dondurmak istediği spermi için intihara kalkıştı

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