HABER

Dondurmasını yemeyen çocuğa şiddet kamerada (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

ANNE GÖZALTINA ALINDI Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı. Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
Eğlence mekanında dövülen kadın çalışan konuştuEğlence mekanında dövülen kadın çalışan konuştu
Çocuklar 760 ton atık pil topladıÇocuklar 760 ton atık pil topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.