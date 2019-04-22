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Dondurmayı vince asarak dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dondurma dükkanı açılışında vinç yardımıyla havaya asılan 120 kilogramlık dondurma bıçak ve satırla kesilerek vatandaşlara dağıtıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yeni açılan dondurma dükkanında vinç yardımıyla havaya asılan 120 kilogramlık dondurma bıçak ve satırla kesilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde dondurma dükkanı açan Kahramanmaraşlı İlhan Aydınlık açılış dolayısıyla iş yeri önünde bir metre uzunluğundaki 120 kilogramlık dondurmayı vinç yardımıyla havaya kaldırttı.

Çalışanlar tarafından satır ve bıçaklarla kesilen dondurmalar, külahlara konularak vatandaşlara ikram edilirken, ücretsiz dağıtılan dondurmalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yarım saat içerisinde tükenen dondurmanın dağıtımı sırasında renkli görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşların büyük parçalar halinde kesilen dondurmayı ellerine aldıkları görüldü.

İş yeri sahibi Aydınlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maraş dondurmasının tanıtımını yapmak için böyle etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Açılışımıza özel ücretsiz dondurma dağıtıyoruz. 120 kilo ağırlığındaki dondurmayı görsel anlamda daha çok görünmesi için vince taktık. Vatandaşlarımız büyük ilgi göstererek dondurmanın tadını çıkardı." diye konuştu.

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açılış dondurma Iş Yeri ücretsiz vinç

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