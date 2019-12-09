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Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta şelaleler buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:37 | Son Güncelleme

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta şelaleler buz tuttu.Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı.

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta şelaleler buz tuttu.
Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altına inmesi ile dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye başladı. Sivas’ın Divriği ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar geriledi. Karaağaçlı köyünde şelaleler dondu. Ortaya Sibirya’yı andıran görüntüler çıktı. Donan şelale ve ırmağı görüntüleyen Ümit Yalçın isimli köy sakini, havanın çok soğuk olduğunu belirtip, “Donuyoruz. Şelaleler buz tuttu. Hava o kadar soğuk ki nefes almakta güçlük çekiyoruz” dedi.

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