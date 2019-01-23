Dondurucu soğukta atlarıyla yüzüyorlar

Bazı kişilerin de yüzmek için uğrak noktası haline gelen kaplıcaların pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Her mevsim farklı güzellikleriyle insanları kendisine hayran bırakan kaplıcalar Nemrut'un eteklerin yer alıyor. İşte hem çevre sakinlerinin hem de yakındaki illerde yaşayanların ziyaret ettiği kaplıcadan görüntüler...

Eksi 10 derecede kaplıcada yüzdüler

Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı Kaplıcası, görsel zenginliği ile aynı zamanda Türkiye'deki fotoğrafçıların da gözde yerlerinden biri.

40 derece sıcaklıktaki kaplıca suyu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olurken kış aylarında manda ve atlarıyla gelen köylülerin fotoğraflarını çekmek için fotoğrafçıların da uğrak noktası oluyor.

Üstü açık kaplıcaya özellikle kar yağdığı zaman gelenler ayrı bir keyif alırken, kaplıca suyunun sıcaklığı ise 40 dereceyi buluyor.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen kaplıcaya giren vatandaşlar, kaplıcada şifa bulduklarını söylüyor.

Vatandaşlar, kaplıcanın birçok cilt hastalığına ve özellikle romatizmaya iyi geldiğini belirtiyor.

Kış aylarında eksi 20 dereceleri bulan Sibirya soğuklarında bile sıcaklığı 45-50 dereceyi bulan ve romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği belirtilen Budaklı Kaplıcası, kış ortasında yüzme keyfi yaşamak isteyenlerin ve şifa arayanların akınına uğruyor.

Budaklı köyü içinde bulunan 3 farklı alandaki kaplıcalara özellikle kış aylarında yöre halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda çocuk ve yetişkin geliyor.

Nemrut'un eteklerinde etrafı düz arazilerle çevirili olan kaplıca, her mevsim farklı güzellikleriyle insanları kendisine hayran bırakıyor.

Budaklı kaplıcası, bir yandan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, bir yandan da fotoğraf tutkularının vazgeçilmez alanı.