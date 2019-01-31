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Dondurucu soğukta balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Ağrı'da, yazın inşaatlarda çalışan işçiler, dondurucu soğuklarda geçimlerini sağlamak için buz tutan Murat nehrinde balık avlıyor - Kar üzerinde uzun süre yürüyerek yüzeyi donmuş nehre gelen işçiler, burada zıplayarak hem buzları kırıyor hem de ısınıyor - Balıkçı Mehmet Salih İmren: - "Nehrin üzerinde zıplayıp buzları kırıyoruz. Zıplamazsak buz kırılmaz, ayak gücüyle buzları kırmaya çalışıyoruz, zaman zaman ısınmak için şarkı da söylüyoruz" - Balıkçı Metin Yavuz: - "Buradaki soğuklar Sibirya soğuğu gibi. Şu an sıfırın altında 30 dereceye yakın soğuk var. Bu şartlarda tuttuğumuz 3-5 kilo balık ile kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Dondurucu soğukların ve çetin kışın yaşandığı Ağrı'da, donan Murat nehrine balık tutmak için gelen avcılar, ısınmak ve nehir yüzeyindeki buzları kırmak için el ele tutuşup zıplıyor.

Son yılların en çetin kışlarından birini geçiren ve tamamen karla kaplı olan Ağrı'da, Murat Nehri'nin büyük bir bölümü de buz tuttu.

Nehrin buz tutan yüzeyi balıkçılar için ekmek kapısı olurken su üzerinde akan buz kütleleri ise kentte etkili olan dondurucu soğuğu gözler önüne seriyor.

Uzun yıllardır yazın inşaatlarda çalışan işçiler, her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da nehrin yolunu tutup dondurucu soğuklarda ekmek paralarını kazanmak için zaman zaman ilginç yöntemlere başvuruyor.

- El ele tutuşup zıplayarak buz kırıyorlar

Kışın çetin geçtiği Tutak ile Hamur ilçeleri arasındaki vadiden akan buzla kaplı nehre gelen 4 arkadaş, yaklaşık yarım metre kalınlığındaki buzları kırabilmek için balta kullanıyor.

Soğuk hava ve yoğun siste buzları baltalarla kırarak ağlarla balık tutmaya çalışan avcılar, zaman zaman kırılan buzlarla kendileri de nehre düşüyor.

Zor şartlarda balık avlayan bu kişiler, sıfırın altında 25 derecedeki soğuğa aldırış etmeden baltayla parçalanamayan kalın buz kütlelerini el ele tutuşup zıplayarak kırıyor.

Buz üzerinde ısınmak için de zıplayan balıkçılar, buzları kırdıktan sonra suyun içine ağ atıp balıkların gelmesini bekliyor.

Soğuk havanın yanı sıra buz gibi suda balık avlamak için saatlerce bekleyen balıkçıların yüzleri ve kirpikleri zaman zaman buz tutuyor.

- Yazın inşaatlardan kışın nehirden geçiniyorlar

Balıkçılardan Mehmet Salih İmren, yazın inşaatlarda çalıştıklarını kışın ise Murat nehrinde balık tuttuklarını söyledi.

Havaların çok soğuk olduğunu, bu yüzden oldukça zorlandıklarını anlatan İmren, şöyle konuştu:

"Kışın balıkçılık yapıyoruz. Yazın da inşaatlarda çalışıyoruz. Şartları görüyorsunuz, Ağrı çok soğuk. Sabahtan beri balık tutmaya çalışıyoruz, 3-5 tane tuttuk, onu da nehre geri bıraktık. Nehrin üzerinde zıplayıp buzları kırıyoruz. Zıplamazsak buz kırılmaz, ayak gücüyle buzları kırmaya çalışıyoruz, zaman zaman ısınmak için şarkı da söylüyoruz."

- "Buradaki soğuklar Sibirya soğuğu gibi"

Balıkçı Metin Yavuz ise kış mevsimi boyunca nehirde sürekli balık tuttuklarını belirtti.

Ekmek parası için mecburen zorluğa katlandıklarını anlatan Yavuz, "Buradaki soğuklar Sibirya soğuğu gibi. Şu an sıfırın altında 30 dereceye yakın soğuk var. Bu şartlarda tuttuğumuz 3-5 kilo balık ile kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Nehir buz akıyor, bazı yerleri zaten dondu. Buzu kırıp ısınmak için zıplıyoruz." diye konuştu.

Uzun zamandır balık tuttuklarını anlatan Mehmet Karademir de bunları satarak evlerine ekmek götürdüklerini ifade etti.

Karademir, "40 seneye yakındır balık tutuyoruz. Havalar çok soğuk, buzları baltalarla kırıyoruz. Ekmek davası için çalışıyoruz. Buzları zıplayarak kırmaya çalışıyoruz, böylece hem buzları kırıyoruz hem de ısınıyoruz." dedi.

Nehirde tor ve zaman zaman eliyle balık tutmaya çalışan Engin Aslankılıç ise, bu işi çok sevdiğini, her kış mevsiminde balık tuttuğunu anlattı.

Hava sıcaklığının çoğu zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü vurgulayan Aslankılıç, "Havalar çok soğuk bizim de canımız sıkıldı. Eğlenmek için balık tutmaya geldik. Toru nehre atalım dedik. Nehir buz olduğu için balıklar buzların altına girmiş biz de buzları kırıp birkaç tanesini elle yakaladık. Tor ile de balık yakaladık. Yaklaşık 2 kilogram ballık tuttuk. Eve götürüp pişirip yiyeceğiz. Şu anda adeta Sibirya soğuğu var. Hava sıcaklığı sıfırın altında 15-20 civarında. Haliyle elimiz de kıpkırmızı oldu." diye konuştu.

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