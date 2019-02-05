Dondurucu soğukta belgesel çekimi

"Muhacirler" kitabını "Kardan Mürekkep" ismiyle belgeselleştirdiklerini anlatan Şanal, "28 Ocak'ta 'motor' dedik ve oyuncularımızla projeye başladık. Dramatik bir belgesel. 9 Şubat'ta belgeselin kış çekimlerini bitireceğiz. Değertekin ile Bitlis'e geleceğiz. Burada bahar ve yaz çekimlerimiz olacak." dedi.

TRT Prodüktörü Cafer Şanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis ve Muş'ta yaptıkları araştırmaların ardından TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle belgeselin çekimine başladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Halil Değertekin'in "Muhacirler" adlı kitabından uyarlanan, Nurtaç Erimer'in yönetmenliğini yaptığı, Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları ile yerel halkın yer aldığı belgesel, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Dörtağaç ve Değirmenaltı köylerinde çekiliyor.

Belgeselin çekimleri için halktan, Bitlis Valiliğinden ve Türk Kızılayından lojistik destek aldıklarını belirten Şanal, 2019'un son ayları veya 2020'nin başlarına kadar projeyi yetiştireceklerini ifade etti.

Yönetmen Erimer ise belgeselin 52 dakikalık tek bölüm olacağını söyledi.

Rus işgalinde ailelerin büyük kafileler halinde Varto ve Bitlis'ten kaçtığını belirten Erimer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar açlık, susuzluk, dağlarda eşkıyalar, korku ve ağır doğa koşullarında Ruslardan kaçıyor. Bunu gerçekleştirmek ve aslına uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Burada halktan büyük destek alıyoruz. Şu an hava çok soğuk. Oyuncuların giysileri daha ince. Ağır ve zor koşullarda iş yapmaya çalışıyoruz."

