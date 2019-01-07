HABER

Dondurucu soğukta geçim mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de üreticiler, bahçelerinde çalışmaya devam ediyor

EDİRNE (AA) - Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de üreticiler, dondurucu havaya rağmen ürün bulunan bahçelerinde çalışmayı sürdürüyor.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Edirneli üreticiler, hasat dönemi gelen lahana, pırasa ve ıspanak gibi sebzeleri toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde kar altında bulunan sebzeleri toplayan Mustafa Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sebzelerin donmuş toprağın altında bulunan köklerini kürek yardımıyla çıkararak mahsulü aldıklarını söyledi.

Geçimlerini sağlamak için kar kış demeden çalıştıklarını ifade eden Zehir, "Soğuk olması bizim için aslında pek bir şey ifade etmiyor. Bu ürünü buraya ektiysek bunu toplamak da gerekiyor. İstediği kadar soğuk olsun. Ya bırakıp terk edeceksin ya da hava ne kadar soğuk olursa olsun, ne kadar çok kar yağarsa yağsın mahsulünü toplayacaksın. Ekmek parası için mücadele etmek zorundasın." diye konuştu.

Bu arada, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Edirne'de, soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Kartal'da okul önlerinde satış yapan torbacılara operasyon: 4 gözaltıKartal'da okul önlerinde satış yapan torbacılara operasyon: 4 gözaltı
Şans Topu talihlisi köy muhtarı çıktıŞans Topu talihlisi köy muhtarı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma Edirne soğuk hava Üreticiler

En Çok Okunan Haberler

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Korkunç kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem için 19 yıl hapis istendi

Eren Erdem için 19 yıl hapis istendi

Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

Hulusi Akar'dan Bolton'un sözlerine yanıt

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı!

CHP'li Özgür Özel'den Hulusi Akar ile ilgili olay sözler: Akar'ı kazıdık altından...

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.