Dondurucu soğukta geçim mücadelesi

EDİRNE (AA) - Soğuk havanın etkili olduğu Edirne'de üreticiler, dondurucu havaya rağmen ürün bulunan bahçelerinde çalışmayı sürdürüyor.

Soğuk havaya aldırış etmeyen Edirneli üreticiler, hasat dönemi gelen lahana, pırasa ve ıspanak gibi sebzeleri toplayarak geçimlerini sağlıyor.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçesinde kar altında bulunan sebzeleri toplayan Mustafa Zehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sebzelerin donmuş toprağın altında bulunan köklerini kürek yardımıyla çıkararak mahsulü aldıklarını söyledi.

Geçimlerini sağlamak için kar kış demeden çalıştıklarını ifade eden Zehir, "Soğuk olması bizim için aslında pek bir şey ifade etmiyor. Bu ürünü buraya ektiysek bunu toplamak da gerekiyor. İstediği kadar soğuk olsun. Ya bırakıp terk edeceksin ya da hava ne kadar soğuk olursa olsun, ne kadar çok kar yağarsa yağsın mahsulünü toplayacaksın. Ekmek parası için mücadele etmek zorundasın." diye konuştu.

Bu arada, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Edirne'de, soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

