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Dondurucu soğukta göle girip yüzdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Sivas’ta 4 kafadar dondurucu soğuğa aldırış etmeden Gümüşdere köyünde bulunan Uyuz gölüne girip yüzdü.Sivas merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan, köy halkı tarafından Uyuz gölü olarak adlandırılan göl, yaz kış ilgi görüyor.

Sivas’ta 4 kafadar dondurucu soğuğa aldırış etmeden Gümüşdere köyünde bulunan Uyuz gölüne girip yüzdü.
Sivas merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan, köy halkı tarafından Uyuz gölü olarak adlandırılan göl, yaz kış ilgi görüyor. Uyuz, egzama, Sedef, Cilt hastalıkları gibi bir çok hastalığa iyi geldiği inanılan göl, Türkiye’nin bir çok bölgesinden şifa arayanları uğrak yeri. Sivaslı 4 kafadar, akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 derece olmasına aldırış etmeden göle girip yüzdüler. Çılgın gençler hava sıcaklığı eksi 10 derece olsa da su sıcaklığının 15 derece civarında olduğunu, bu nedenle üşümediklerini belirttiler.

Bu gölde yaz-kış yüzülüyor
Gümüşdere köyü Muhtarı Veli Karavelioğlu, göle yaz ve kış aylarında gelenlerin olduğunu ifade ederek, “Buraya yazın gelen oluyor. Şu anda gelen var. Bu su her zaman için bir şifadır. Bu suyun analizi yapıldı. Sivas’ta bir çok kişi şifasını gördü. Türkiye’nin her tarafından gelen var. Bugün yine 2 kişi vardı. Başta uyuz, cilt hastalığına, egzama ve sedef hastalıklarına iyi geliyor. Buraya gelip şifa bulanlar beni arayıp teşekkür ediyor. Şu anda bile suyun sıcaklığı 15 derece civarında. Havada eksi 15-20 derece soğukluk var" dedi.

Soğuğa aldırış etmediler
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden suya giren Rafet Cengi, havanın eksi 10 derece olduğunu belirterek, “Burası Sivas’ın Gümüşdere köyü. Şu an hava eksi 10 derece. Ben her yaz her kış haftada 2 kere buraya yüzmeye gelirim. Bu gençliğimi bu suya borçluyum. Su yaklaşık 35 derece. Hava eksi 10 derece ama ben şu an suyun içerisindeyim. Eğleniyorum, kendime geliyorum, mutluyum ve huzurluyum. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Şifa buluyorum. Sivas’ta özel halk otobüsü şoförüyüm. Üşümüyorum" şeklinde konuştu.

Dondurucu soğukta göle girip yüzdüler

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