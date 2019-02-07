Dondurucu soğukta karla mücadele

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı 3 bin rakımlı Karlıtepe köyünün 11 kilometrelik yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kış mevsiminin sert geçtiği Hizan ilçesinde ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için özveriyle çalışıyor.

Ekipler, ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Karlıtepe köyü yolunu ulaşıma açmak için 10 gün önce çalışma başlattı.

Dik yamaçlar ve sarp kayalıkların bulunduğu, sürekli çığın düştüğü köy yolu, dondurucu soğuğa rağmen yürütülen çalışmayla açıldı.

İlçe Özel İdaresine bağlı Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, yaptığı açıklamada, bir süre önce açtıkları yolun, tipi nedeniyle yeniden kapandığını söyledi.

Yolu açmak için yeniden gece gündüz iş makineleriyle çalıştıklarını anlatan Gönder, "11 kilometrelik yolu ulaşıma açtık. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece. Oldukça zor şartlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

İş makinesi operatörü Ferhat Uğur ise kar kalınlığı fazla olduğu için yolları açarken zorlandıklarını ifade ederek, "Yollar uçurum olduğu için tecrübeli operatörler lazım. Yollar çok dik. Tipi nedeniyle kar seviyesi de yüksek olduğundan iş makinesini istediğimiz gibi çalıştıramıyoruz." diye konuştu.

