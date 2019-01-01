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Dondurucu soğukta kayak yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Bitlis'te düzenlenen Kuzey Disiplini Kayak Yarışması'nda sporcuların kıyasıya rekabeti renkli görüntüler oluşturdu - Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz: - "Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahibiz. Kar ve hava şartları yarışmalar için çok elverişli"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla kentte "Kuzey Disiplini Kayak Yarışması" düzenlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Rahva bölgesinde sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde 50 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada renkli görüntüler oluştu.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava ve pistin yarışmaya elverişli olduğunu söyledi.

Son iki yıldır kentte kar yağışının az olduğunu ve bu nedenle çalışmalara fazla ağırlık veremediklerini anlatan Doymaz, şöyle konuştu:

"Türkiye Kayak Federasyonunun 2019 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu yarışmalarına başladık. Burada dereceye giren sporcular 15-19 Ocak'ta eleme yarışmalarına katılacak. Türkiye'nin en güzel pistlerinden birine sahibiz. Kar ve hava şartları yarışmalar için çok elverişli. Sis ve soğuk havaya rağmen yarışmaya hazırlandık. Zor olmasına rağmen iyi çalışarak birçok yarışmadan madalyalarla döndük. Bu yıl 50 sporcuyla start verdik. Sayımız her geçen gün artıyor. Daha önce antrenmanlarımızı Nemrut Dağı'nda gerçekleştiriyorduk. Kar seviyesinin yeterli olmasından dolaylı artık El-Aman Hanı mevkisinde yapıyoruz."

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Bitlis El Aman Hanı kuzey disiplini kayak yarışması soğuk hava sporcu

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