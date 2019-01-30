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Dondurucu soğukta köydeki kardeşleri için spor salonu yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Ardahan Üniversitesi BESYO öğrencileri tarafından Ardahan merkez köylerinden Yukarı Kurtoğlu Köyü’nün eski harap olmuş kullanılmayan kömürlüğü birlik ve beraberlik ile kapalı spor salonuna dönüştürüldü.ARÜ Besyo öğrencileri eksi 20 derecede köyde okuyan kardeşlerine yeni bir kapalı spor salonu yapmak için yola çıktılar.

Ardahan Üniversitesi BESYO öğrencileri tarafından Ardahan merkez köylerinden Yukarı Kurtoğlu Köyü’nün eski harap olmuş kullanılmayan kömürlüğü birlik ve beraberlik ile kapalı spor salonuna dönüştürüldü.
ARÜ Besyo öğrencileri eksi 20 derecede köyde okuyan kardeşlerine yeni bir kapalı spor salonu yapmak için yola çıktılar. Besyo öğrencileri soğuk havaya rağmen el birliği ile Yukarı Kurtoğlu’nun kullanılmayan harap olmuş kömürlüğüne yeniden düzenleyerek Yukarı Kurtoğlu İlköğretim Okulu’nda okuyan minik kardeşleri için temiz sıcak bir salon yaptılar.
Ardahan Üniversitesi Besyo eğitmenlerinden Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Atalay yaptığı açıklamada, “Şu anda Ardahan’da merkeze bağlı Yukarı Kurtoğlu köyündeyiz ve Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek okulu olarak bu köyde bulunan ilk okula bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret kapsamında da okulun eski binası kömür deposu olarak kullanılıyordu. Bu binadaki kömürleri boşaltacağız ve boyasını badanasını yaparak ilkokul için küçük bir beden eğitimi salonu oluşturacağız. Çocuklarımız kışında olsa beden eğitimi ve spor derslerini bu salonda sıcak bir ortamda işleyecekler. Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biberi’nde hediyeleri olan birkaç spor malzemesi okulumuza hediye ederek çocuklarımızın Beden eğitimi ve Spor derslerinden geri kalmaması için bizde elimizden geldiğince katkılar sağladık” dedi.
Ardahan Üniversitesi Besyo öğrencilerinden Mertcan Ayebe ise, "Bugün burada Ardahan Üniversitesi Besyo olarak Besyo yöneticilerimizin önderliğinde Köyün ilk ve ortaokulu için bir spor salonu yapmaya çalışıyoruz, salonun eski hali depo olarak kullanılıyordu, birazdan salonun içini jimnastik ve spor malzemeleri ile dolduracağız daha sonra bu köyün öğrencilerine bir spor salonu armağan etmiş olacağımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

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