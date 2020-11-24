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Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

24.11.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

Sivas’ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek kurtarılamadı, bebeğin aşırı soğuk nedeni ile hayatını kaybettiği belirlendi.Edinilen bilgilere göre olay, şehir merkezinde meydana geldi.

Sivas’ta dondurucu soğukta ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek kurtarılamadı, bebeğin aşırı soğuk nedeni ile hayatını kaybettiği belirlendi.
Edinilen bilgilere göre olay, şehir merkezinde meydana geldi. Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde vatandaşlar boş bir arsada tarafından çıplak halde bir bebek bulundu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından erkek bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri otopark olarak kullanılan boş arsada incelemelerde bulundu. Doğar doğmaz ölüme terk edilen bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri konuyla ilgili olarak şüpheli bir kadını gözaltına aldı.

Dondurucu soğukta ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

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