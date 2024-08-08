Dondurucuda cansız bedeni bulunmuştu! İzmir'deki vahşette sır perdesi aralanıyor

İzmir Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında dün akşam saatlerinde bir teknenin dondurucusunda ceset bulundu. İhbar üzerine tekneye polis ekipleri intikal etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin isimli 24 yaşındaki kadına ait olduğu öğrenildi. Savcının olay yeri incelemelerinin ardından ceset, dondurucudan çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TEKNE SAHİBİ VE KARISI GÖZALTINA ALINDI

Cesedin, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna çağırılan kişinin kız kardeşi olduğunu belirlemesiyle Kimlik tespit kesinleşti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan ilk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

ÇUVAL ÇUVAL BUZ TAŞIMIŞ

Olayla ilgili soruşturmada ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı iddia edilen tekne sahibi Şenol A., karısı D.A. ve K.B.Ö., isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır