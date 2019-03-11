Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin

İSTANBUL, (DHA)- DONDURULMUŞ gıdaların oda sıcaklığında, özellikle mutfak tezgahında çözdürüldüğünde son derece hızlı bir şekilde bakteri üreteceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Örnek olarak bir gıdanın içinde beş yüz bin bakteri varsa bu bir saat içinde iki milyon bakteri olur" dedi.

Günlük hayatın yoğunluğunda birçok insan için hayat kurtarıcı olarak görülen dondurulmuş gıdaları besin güvenliği açısından değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İAÜ Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAUM) Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, uygun koşullarda dondurulan ve yine uygun koşullarda çözdürülen taze ve besin değerini yitirmemiş gıdaların tüketim açısından son derece güvenli olduğunu söyledi.

“DOĞRU DONDURULAN GIDA HER ZAMAN GÜVENLİDİR”

Gıdaların sağlıklı olarak saklanması konusunda en güvenilir yollardan bir tanesinin gıdaların belirli koşullarda dondurularak muhafaza edilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, “Ayrıca mevsiminde taze, ucuz ve bol olduğu dönemlerde alınıp dondurulan gıdalar mutfak harcamalarında büyük ölçüde tasarruf da sağlar” dedi.