Dönemin ilk ara tatili yarın başlıyor... Tam 20 milyon öğrenci o günü beklerken artık sadece saatler kaldı!

İlk ara tatil geldi çattı! 2024-2025 eğitim yılı içerisinde yapılacak iki ara tatilden birisi yarın öğrencilerin son dersten çıkmasıyla başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da iki gün tatilinin de hesaba katılmasıyla öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak.

KARNE VERİLMEYECEK

Ancak bu ara tatilde karne alınması söz konusu değil. Karneler, yarıyıl tatilinde yani 18 Ocak'ta verilecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü öğrenciler okula geri dönecek.

Resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Ardından, 20 Haziran'dan itibaren 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.