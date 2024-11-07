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  4. Dönemin ilk ara tatili yarın başlıyor... Tam 20 milyon öğrenci o günü beklerken artık sadece saatler kaldı!

Dönemin ilk ara tatili yarın başlıyor... Tam 20 milyon öğrenci o günü beklerken artık sadece saatler kaldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.11.2024 09:35
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2024-2025 eğitim öğretim yılı, Eylül ayında başladı. Tam 20 milyon öğrencinin ilk ara tatile çıkmasına saatler kaldı. MEB takvimine göre, ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde olacak ve 5 gün sürecek.

Dönemin ilk ara tatili yarın başlıyor... Tam 20 milyon öğrenci o günü beklerken artık sadece saatler kaldı!

İlk ara tatil geldi çattı! 2024-2025 eğitim yılı içerisinde yapılacak iki ara tatilden birisi yarın öğrencilerin son dersten çıkmasıyla başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullarda ara tatil 11-15 Kasım tarihlerinde uygulanacak ancak hafta sonu da iki gün tatilinin de hesaba katılmasıyla öğrenciler 9 günlük tatil yapmış olacak.

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KARNE VERİLMEYECEK

Ancak bu ara tatilde karne alınması söz konusu değil. Karneler, yarıyıl tatilinde yani 18 Ocak'ta verilecek ve 31 Ocak 2025 Cuma günü öğrenciler okula geri dönecek.

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Resmi takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Ardından, 20 Haziran'dan itibaren 3 ay sürecek yaz tatili başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci tatil
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