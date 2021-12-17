Dönemin ruhuna uygun hediyeler seven arkadaşlarınıza alabileceğiniz 200 TL altı yılbaşı temalı ürünler

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Herkesin içini tatlı bir heyecanla dolduran umut dolu bir yıla çok az kaldı. Telaşlanmanıza gerek yok, hediye almak için geç kalmadınız. Yılbaşı temalı harika ürünleri sizler için listeledik. Yeni yıl ruhuna yakışan birbirinden güzel hediye önerilerini birlikte inceleyelim!

1. Sevimli tarzıyla Prettyzoom Anahtarlık

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Sizin için seçtiğimiz ilk yılbaşı hediye önerisi olan Prettyzoom Anahtarlık, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Canlı renklerle donatılan ürün, dayanıklı yapısı sayesinde kolayca deforme olmuyor. Hoş duruşu ile sevdiklerinizi mutlu edecek olan anahtarlık, sırt çantası veya cüzdana takılarak eşyalarınıza yeni yıl ruhunu taşımanıza imkan sunuyor. Küçük ve sevimli bir armağan arayanların bayılacağı ürün; kardan adam, Noel Baba, Ren geyiği ve çam ağacı gibi figürlere sahip 4 farklı anahtarlıktan oluşuyor.

Yılbaşı heyecanını başarılı bir şekilde yansıtan Prettyzoom Anahtarlık hakkında bilgi edinmek ve sipariş etmek için buraya tıklayın.

2. Unutulmaz bir hediye vermek isteyenler için Besportble Takvim

Özel günlerde hediye almayı seven arkadaşlarınızı mutlu edecek olan Besportble Geri Sayım Takvimi, pratik kullanımı ve estetik yapısıyla tüm gözleri üzerine çekiyor. Ahşap materyalden üretilen ürün, yeni yıla girmek için kalan günleri sayarken yanınızda! İnce işçilik ve el boyaması ile üretilen takvim, ofis ya da evlerde hoş bir yılbaşı detayı olarak boy gösteriyor. Ahşap bloklar bağımsız hareket ettiği için tarihi manuel olarak ayarlayabilir, sevdiklerinize Noel Baba figürüyle iç ısıtacak bir hediye verebilirsiniz.

Estetik duruşuyla her ortama çok yakışan Besportble Takvim'i sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz

Sıradaki hediye önerimiz olan Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfı'nın birinci sınıf baskı kalitesi sayesinde üzerindeki motifler ilk günkü canlılığını koruyor. Leke tutmayan mikro petek kumaştan üretilen ürün, zarif görüntüsüyle bulunduğu ortama şıklık katıyor. 43x43 cm ölçülerine sahip olan kılıf, 6 adet kırlentiniz için harika bir koruma sağlıyor. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar boyunca yılbaşı gecelerinde sizinle olacak kırlentleri temizlerken çamaşır suyu kullanılması ve sonrasında kurutucuya atılması tavsiye edilmiyor.

İpeksi dokusu ile kendine hayran bırakan Yılbaşı Temalı Kırlent Kılıfı'nı detaylı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

4. Sıcacık bir yılbaşı için The Socks Company Çorap

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Yılbaşında ne hediye alacağına karar veremeyenlerin dikkatine! Sıradaki öneri aşırı derecede mutluluk içeriyor. The Socks Company Çorap, yumuşak dokusu ile sevdiklerinizin kış aylarında sıcacık kalmasına yardımcı oluyor. Eğlenceli tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken ürün, ayakların rahat etmesi için gereken konforu sağlıyor. Göz alıcı renkleri sayesinde her türlü kıyafetle hoş bir uyum yakalan çorap, potluk yapmayarak ayağın şeklini alıyor. Ayrıca topuk ve burun takviyesi bulunduğu için kolay aşınmıyor.

3'lü olarak gönderilen The Socks Company Çorap'ı detaylıca incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Yumuşak dokusuyla Baveno Havlu

"Yılbaşında hediye olarak ne alsam?" diye düşünenler için harika bir önerimiz var. %100 pamuktan üretilen Baveno Havlu'nun yumuşak dokusu cildi tahriş etmezken hoş bir his bırakıyor. Yüksek su çekme özelliğine sahip olan havlu, tenin hemen kurumasına yardımcı oluyor. Üzerindeki kar motifleri ise yeni yıl ruhunu banyolardan spor salonlarına kadar tüm ortamlara taşımanızı sağlıyor! Arkadaşlarınızı mutlu etmek istiyorsanız alabileceğiniz ürünler arasında olan Baveno Havlu, evini yılbaşı temasıyla donatmak isteyen sevdiklerinize yapabileceğiniz en büyük iyilik olabilir.

Kırmızının cazibesini ön plana çıkaran Baveno Havlu hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

6. Estetik tasarımı ile Giftmoda Kupa

Bir diğer yılbaşı hediye önerimiz olan Giftmoda Kupa, mavi ve beyaz tonları ile muhteşem bir uyum sergiliyor. Yılbaşı süsleri, hediye paketleri, Ren geyiği ve Noel çanı gibi birçok ayrıntıyla süslenen ürün şık tasarımıyla adeta göz alıyor. Yüksek kalite seramikten üretilen bu kupa, içeceklerinize neşe katmak için elinden geleni yapıyor! Sağlığa zararlı maddeler içermemesinin yanı sıra bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. 9.5 cm yüksekliğe ve 8.5 cm çapa sahip olan kupa, doya doya içmek istediğiniz ne varsa yanınızda!

Zarif tasarımı ile öne çıkan Giftmoda Kupa'yı sepete atmak için buraya tıklayın.

7. Farklı bir hediye arayanlar için Meet Shop Şişe Kıyafeti

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Hem uygun fiyatlı hem farklı bir hediye arayanların isteklerini karşılayan Meet Shop Şişe Kıyafeti, sevimli ve benzersiz bir tasarıma sahip. Flanel kumaştan üretilen ürün, yeşil ve kırmızı rengin hakim olduğu tasarımı ve farklı yeni yıl figürleriyle şişelerinizi bir dekorasyon malzemesi haline getiriyor. Kazak giymiş bir şişenin şapkası da olmazsa olmaz tabii! Paket içeriğinde bulunan 3 adet şişe kıyafeti ve şapkası, kir tutmayan özelliğiyle yılbaşı masalarınızı kolay bir şekilde güzelleştirmek için ihtiyacınız olan ürün.

Evinizin havasını ısıtacak Meet Shop Şişe Kıyafeti'ni satın almak için sizi böyle alalım.

8. Eğlenceli tasarımı ile Defacto Kazak

Arkadaşlarınızın yeni yıl ruhunu yakalamasına yardımcı olan Defacto Kazak, hoş görünümüyle görenleri cezbediyor. Relax fit kalıbı ile konfor sağlayan ürün, yumuşacık dokusuyla ciltte güzel bir his uyandırıyor. %93 akrilik kumaştan üretilen kazak, yepyeni bir yılın tüm sıcaklığını üzerinize taşıyor. Eğlenceli penguen desenlerine sahip olması, dostlarınızın severek giyeceğinin garantisi gibi! Deri veya jean pantolonla giyebileceğiniz gibi tayt ve eteklerle dahi kombinleyebilir, şıklığınıza sevimli bir dokunuş yapabilirsiniz.

Sevimli tarza sahip olan Defacto Kazak'ı daha detaylı incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

9. İpeksi bir his uyandıran Nisanca Pijama Takımı

Arkadaşınıza hediye almadan önce mutlaka incelemeniz gereken Nisanca Pijama Takımı, kırmızı renk üzerine kondurulmuş beyaz geyik detaylarıyla tam bir yeni yıl görünümü sunuyor. Yumuşak dokuya sahip olan ürün, vücutta ipeksi bir dokunuş hissi uyandırıyor. Soğuk kış aylarında sıcak kalmaya yardımcı olan pijama takımı, pelüş yapısı ile mükemmel bir hediye tercihi olabilir! Nefes alan kumaş özelliği sayesinde terleme yapmazken bisiklet yakası ile rahat bir kullanım sağlıyor. Ayrıca gönül rahatlığıyla çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

Sevdiklerinizi mutlu edecek Nisanca Pijama Takımı'nı sipariş etmek için buraya alalım.

10. Şıklığından ödün vermeyen arkadaşlara Uphillstore Dekoratif Mumluk



Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Uphillstore Dekoratif Mumluk, göz alıcı tarzıyla yılbaşı masanızda ilgiyi üzerine toplayacak ürünlerden biri. Şarap şişesi şeklinde olan ve özel el işçiliği ile üretilen şişe, el boyaması olduğu için eşsiz bir anlam kazanıyor. Yılbaşı teması ile sevdiklerinizi mutlu edecek olan mumluk, dekoratif tarzıyla göz dolduruyor. Yeşil renk üzerine işlenen yaldızlar ise şıklığına farklı bir boyut katıyor. Ayrıca fonksiyonel tasarımı sayesinde saksı olarak da kullanılabiliyor!

Uphillstore Dekoratif Mumluk hakkında bilgi almak ve sepete atmak için buraya tıklayın.

