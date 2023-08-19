DÖNENCE 6. BÖLÜM İZLE! Dönence dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Dizi nerede çekildi? Kanal D yayın akışı

Dönence dizisi oyuncuları, konusu ve nerede çekildiği kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Bu akşam Dönence . bölüm ile ekranda olacak. İşte Dönence dizisi oyuncuları, konusu ve diğer detaylar...

DÖNENCE 7. BÖLÜM!

Gülce, Cem'in yaşadığı sağlık problemlerini anlayınca babasının ölüp ölmeyeceğini sorgulamaya başlar. Cem ameliyata alınır. Öte yandan Özgür'ün bildiği ve içinde saklı kalması gereken sırlar onu zorlamaya başlar. Miro ise tutuklanır. Miro'nun tutuklanmasıyla Gece şok olur. Rüzgar ile Gülce ise kayıplara karışır.

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.

Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.

