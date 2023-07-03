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Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Dönence dizisi oyuncuları arasında kimler var kimler

03.07.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dönence dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Dönence Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Dönence yarın ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği Dönence dizisinin çekimleri İzmir’de gerçekleştiriliyor. Peki, Dönence konusu nedir, oyuncuları arasında kimler var?

Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Dönence dizisi oyuncuları arasında kimler var kimler

Dönence dizisi oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Yeni dizi Dönence için geri sayım başladı. Salı akşamları ekrana gelecek olan Dönence dizisi oyuncuları arasında Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi isimler yer alıyor.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU

Dönence, Asperger sendromlu bir kardeşe sahip olan Gece’nin hikayesini ekrana getirecek olsa da izleyicilere birçok duyguyu da aynı anda yaşatacak. Seyirci Dönence ile gerçek aşkı bir kez daha sorgulayacak.
Gece, sevgilisi Emir (Miro) ile birlikte müzik yapma hayalleri olan bir genç kızdır ancak tüm hayatı, kardeşi Gülce için İzmir Foça’ya taşınması ile birlikte alt üst olur. İzmir Foça gelişi ile beraber tanışacağı Özgür, Gece’nin hayatında bambaşka değişikliklerin olmasına sebep olacaktır.
Zaman zaman kalp kıran, zaman zaman nefes kesici ama çoğu zaman hayat değiştirici olan aşk, gerçekten fedakârlık yapmaya değer bir şey midir? Yoksa aşk engel tanımayacak kadar güçlü müdür? Emir (Miro), Gece ve Özgür’ün arasında yaşanacak tüm olaylar izleyicilerin aşka bakış açısını bir kez daha değiştirecek.

dönence-dizisi-konusu

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCULARI

Dönence dizisi oyuncuları arasında Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi isimler yer alıyor.
Emre Kınay - Cem
Cem (47) Verda’nın eşi, Gece ve Gülce’nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem’in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça’ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem’in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

dönence-dizisi

Caner Topçu - Özgür
Özgür (23), denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece’nin Foça’ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

dönence-dizisi

Sümeyye Aydoğan - Gece
Gece’nin (19) en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça’ya taşınmış bulur. Foça’ da Gece’yi neler bekliyordur?
Atakan Hoşgören - Miro
Didem İnselel - Verda
Ogün Kaptanoğlu - Harun
Ülkü Hilal Çiftçi - Gülce
Nazlı Çetin- Sera
Doğa Karakaş - Rüzgar

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dönence Oyuncu

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