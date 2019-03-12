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Döne'nin hayali milli forma giymek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

KONYA'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Döne Altunkaya (17), okul atletizm takımında elde ettiği başarılarla gözünü milli formaya dikti.

Döne'nin hayali milli forma giymek

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi Döne Altunkaya (17), okul atletizm takımında elde ettiği başarılarla gözünü milli formaya dikti. Kendi kategorilerinde Türkiye 2. ve 3'üncülüğü bulunan Altunkaya, "Milli sporcularımız Esra Bayrak, Muhsine Gezer ve Yasemin Keskinsoy gibi ben de milli sporcu olmak istiyorum. Sürekli internette fotoğraflarına bakıyorum. Onlara çok özeniyorum. Birgün ben de onlar gibi olacağım" dedi.
Anne ve babası ayrıldıktan sonra ablasıyla birlikte sevgi evlerine yerleşen zihinsel engelli Döne Altunkaya, 2 yıl önce Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu atletizm takımına katıldı. Altunkaya, seçmelerdeki koşusunda genç kızlar mental 100 metre koşusunda 2’nci, bin 500 metre de ise 3’üncü gelerek madalyalar kazandı. Atletizmi severek ve isteyerek yaptığını ifade eden Altunkaya, şunları söyledi:
"2 yıl önce spora başladım. Önce 100 metre koştum ve başarı elde ettim. Sonra hocalarım beni bin 500 metrede denediler. Orada da gayet iyi olduğumu düşündüler. Sonra Türkiye Şampiyonası'nda 100 metrede 2’nci, bin 500 metrede de 3’üncü oldum. Atletizmi severek ve isteyerek yapıyorum. Başarılar elde ettikçe de mutlu oluyorum."
EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ FORMAYI GİYMEK
Milli sporcuları beğeniyle takip ettiğini, tek hayalinin de milli formayı giymek olduğunu belirten Altunkaya, ''Şu an ki hedefim milli sporcu olmak. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Özel sporcular Esra Bayrak, Muhsine Gezer ve Yasemin Keskinsoy gibi olmak istiyorum. Onları sürekli internette takip ediyor, fotoğraflarına bakıyorum. Onlara özeniyorum onlar gibi olmak istiyorum. İnşallah bir gün ben de milli sporcu olacağım. Beden eğitimi öğretmenimiz Hayriye Boyalı sayesinde bugünlere gelebildim" diye konuştu.
Öğrencisi Altunkaya başarılar elde ettikçe gururlandığını söyleyen beden eğitim öğretmeni Esra Boyalı da "Onlar bu başarıları elde ettikçe ben daha çok gurur duyuyorum. Verdiğimiz emeklerimizin de karşılığını almış oluyoruz. Döne’nin Türkiye, bölge ve Konya dereceleri var. İnşallah bu şekilde devam eder ve başarılarını taçlandırır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Döne'nin hayali milli forma giymekDöne'nin hayali milli forma giymekDöne'nin hayali milli forma giymekDöne'nin hayali milli forma giymek

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