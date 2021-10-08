HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Döner bağımlısı saksağan göreni hayrete düşürdü! Karnı doymadan gitmiyor

Döner bağımlısı saksağan göreni hayrete düşürdü! Karnı doymadan gitmiyor

08.10.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da döner tiryakisi saksağan, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Sevimli saksağan, dönerci dükkânına gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor. Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, ''Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" şeklinde konuşuyor.

Döner bağımlısı saksağan göreni hayrete düşürdü! Karnı doymadan gitmiyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan dönercinin en önemli müşterisi yaban saksağanı. 5 yıl önce başlayan bu ilginç alışveriş her gün aksamadan devam ediyor. Döneci Kadir Güralev, dükkânının önüne gelen saksağana su verdi. Kuşun suyu içmesiyle aralarında dostluk başladı. Adını Şakir koydukları saksağan her gün dükkâna gelmeye başladı. Her gün düzenli olarak dönerin pişmesiyle birlikte dükkâna gelen saksağan, ikram edilen dönerleri yiyince, uçarak gözden kayboluyor.

DÖNER ISMARLATANA KADAR AYRILMIYOR

Saksağan, dükkâna gelen müşterilerin üzerine konarak, kendine döner ısmarlatana kadar ayrılmıyor. Mahallenin maskotu olan kuş, herkese kendine döner ısmarlatıyor. Her gün döner yemeye gelen saksağanın hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunuyor.
Saksağanla dostluklarının 5 yıl önce başladığını ifade eden Kadir Güralev, "5 yıl önce dükkânımın önüne kondu. Su verdim, içti. Sonra döner ikram ettim, onu da yedi. Her gün gelmeye başladı. Günün belirli saatlerinde gelip dönerini yiyip gidiyor. Gelen müşterilere de ısmarlatıyor. Mahallenin maskotu oldu. Müşteriler Şakir'in gelmesini dört gözle bekliyor. Onu elleriyle besliyorlar. Tam bir döner bağımlısı. Döner yemediği gün yok. Karnı doyduktan sonra uçarak gidiyor" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüleri ortaya çıktıSon görüntüleri ortaya çıktı
Boşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdiBoşanma tebligatı gelince kalbine ateş ederek yaşamına son verdi
Karganın vefası! Bir an olsun yanından ayrılmıyorKarganın vefası! Bir an olsun yanından ayrılmıyor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Zabıtadan seyyar satıcıya yumruk

Mete Gazoz’un acı günü

Mete Gazoz’un acı günü

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Aşı karşıtı, canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

Türkiye'den F-16 hamlesi! ABD'ye talep iletildi

Şahan, 'İmamoğlu' soyadını okumayan TRT spikerini ti'ye aldı! "Kesin böyle oldu"

Şahan, 'İmamoğlu' soyadını okumayan TRT spikerini ti'ye aldı! "Kesin böyle oldu"

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

Tarım Kredi fiyat listesini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü orduları! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.