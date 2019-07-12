Döner bıçağı ile dehşet saçtı: 2'si ağır 3 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, saat 03.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Küçük Park mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A. (22) yakında bulunan hafif ticari araçtan döner bıçağı alarak Mahmut Eşref A. (24) ve Talha E.'ye sallamaya başladı. Saldırganın bıçak darbeleriyle Mahmut Eşref A. ile Talha E. bacaklarından, saldırgan Y.A. ise elinden yaralandı. Kavgayı gören sivil polisler olaya anında müdahale etti. Polisi gören Y.A., döner bıçağını polislere de sallayarak hafif ticari araca binip kaçmak istedi. Aracın etrafını saran sivil polisler, şüphelinin kaçmasına izin vermedi ve araçta bulunan 2 kız ve 2 erkeği dışarı çıkarttı. Şüpheli Y.A., araca koyduğu suç aleti döner bıçağı ile gözaltına alındı. Olayda yaralanan Mahmut Eşref A.'nın arkadaşları sağlık ekipleri gelinceye kadar kendisine bel kemeri ile turnike uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmet Eşref A. ile Talha E.'yi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Elinden yaralı olan saldırgan Y.A. ise polis eşliğinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

