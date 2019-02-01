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Döner bıçaklı saldırgana 31 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Emre Yeşildal, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Döner bıçaklı saldırgana 31 yıl 6 ay hapis cezası

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan Aziz Emre Yeşildal, 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabağlar'da Ocak 2018'de meydana gelen olayda, PTT'de görevli memur Ömer Tuna Acar, işe gitmek için evinden çıkıp, yolda yürüdüğü sırada, bir kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Acar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra bölgede araştırma yapan polis ekipleri saldırganın Aziz Emre Yeşildal olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca Yeşildal'ın aynı gün gece saatlerinde arkadaşı B.E.'yi de bıçakla yaraladığını ve bir iş yerine girerek hırsızlık yaptığını belirledi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yeşildal tutuklanırken, hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Yeşildal tarafından yaralanan Acar ile B.E. ise tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Aziz Emre Yeşildal, mağdur Acar ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı sanığın işlediği tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Mağdur avukatları da sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Sanık Yeşildal suçsuz olduğunu ve kimseyi bıçaklamadığını öne sürerek, "Olay günü B.E. benim içkime uyuşturucu katmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Suçsuzum" dedi.
Mahkeme heyeti sanığa, Acar'a yönelik kasten öldürme suçundan dolayı önce müebbet hapis cezası verdi, eylemin teşebbüste kalmasından dolayı ise 12 yıla indirdi. Sanığa, arkadaşı B.E.'ye yönelik olarak işlediği aynı suçtan dolayı da 12 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca aynı gün girdiği iş yerinden yaptığı hırsızlık nedeniyle 'nitelikli hırsızlık' suçundan 6 yıl, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 9 ay ve 'mala zarar verme' suçundan da 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen Yeşildal'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FOTOĞRAFLI

Döner bıçaklı saldırgana 31 yıl 6 ay hapis cezası

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