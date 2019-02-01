HABER

Döner bıçaklı saldırgana 31 yıl 6 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

İzmir’de 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan zanlı, 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Aziz Emre Yeşildal’ın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir’de 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan zanlı, 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Aziz Emre Yeşildal’ın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Aziz Emre Yeşildal ile tarafların avukatları katıldı.
Duruşma savcısı sanığın işlediği tüm suçlardan cezalandırılmasını talep ederken, mağdur avukatları da sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Sanık Yeşildal, suçsuz olduğunu ve kimseyi bıçaklamadığını öne sürerek, “Olay günü B.E. benim içkime uyuşturucu katmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Suçsuzum” dedi.
Mahkeme heyeti, Acar’a yönelik “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin teşebbüste kalmasından dolayı ise 12 yıl ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın arkadaşı B.E.’ye yönelik aynı suçtan dolayı yine müebbet hapis cezasına, eylemin teşebbüste kalmasından cezasının 12 yıla indirilmesine karar veren mahkeme, aynı gün girdiği işyerinden yaptığı hırsızlık nedeniyle “nitelikli hırsızlık” suçundan 6 yıl, “işyeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 9 ay ve “mala zarar verme” suçundan da 9 ay olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay
İzmir’in Karabağlar ilçesinde Ocak 2018’de meydana gelen olayda, PTT’de memur olarak çalışan Ömer Tuna Acar, işe gitmek için evinden çıktığında yolda yürürken, bir kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Acar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra bölgede araştırma yapan polis ekipleri saldırganın Aziz Emre Yeşildal olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca Yeşildal’ın aynı gün gece saatlerinde arkadaşı B.E.’yi de bıçakla yaraladığını ve bir işyerine girerek hırsızlık yaptığını tespit etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yeşildal tutuklanırken, hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs”, “işyeri dokunulmazlığını ihlal”, “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından da dava açıldı. Yeşildal tarafından yaralanan Acar ile B.E. ise tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Batman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralıBatman’da zincirleme kaza: 3’ü çocuk 10 yaralı
Petrol istasyonu gaspçısı yakayı ele verdiPetrol istasyonu gaspçısı yakayı ele verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.