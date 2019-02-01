Döner bıçaklı saldırgana 31 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir’de 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan zanlı, 31 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Karabağlar ilçesinde 2 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan ve bir işyerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Aziz Emre Yeşildal’ın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Aziz Emre Yeşildal ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma savcısı sanığın işlediği tüm suçlardan cezalandırılmasını talep ederken, mağdur avukatları da sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Sanık Yeşildal, suçsuz olduğunu ve kimseyi bıçaklamadığını öne sürerek, “Olay günü B.E. benim içkime uyuşturucu katmış. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Suçsuzum” dedi.

Mahkeme heyeti, Acar’a yönelik “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, eylemin teşebbüste kalmasından dolayı ise 12 yıl ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın arkadaşı B.E.’ye yönelik aynı suçtan dolayı yine müebbet hapis cezasına, eylemin teşebbüste kalmasından cezasının 12 yıla indirilmesine karar veren mahkeme, aynı gün girdiği işyerinden yaptığı hırsızlık nedeniyle “nitelikli hırsızlık” suçundan 6 yıl, “işyeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan 9 ay ve “mala zarar verme” suçundan da 9 ay olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.