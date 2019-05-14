HABER

Döner dürümün içine uyuşturucu sakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere Antalya’ya geliş-gidiş yaptığı değerlendirilen M.A.K.

Döner dürümün içine uyuşturucu sakladı

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere Antalya’ya geliş-gidiş yaptığı değerlendirilen M.A.K. isimli şahıstan döner dürüm içerisine saklanmış vaziyette daralı 9,7 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Antalya genelinde turizm sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turistlerin geliş-gidiş yaptığı Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak üzere Antalya’ya geliş-gidiş yaptığı değerlendirilen M.A.K. isimli şahıstan döner dürüm içerisine saklanmış vaziyette daralı 9,7 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A.K. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

"Evinde kenevir yetiştiricilerine baskın"
Diğer taraftan ikametlerini uyuşturucu madde yetiştirmek için düzenek kurarak laboratuvar ortamına getirdikleri iddia edilen K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam daralı 331,5 gram esrar, 26 kök kenevir bitkisi, ısı yalıtımlı dolap, karbon filtre, ısı ölçer cihazlar ve bitki besleyici kimyasallar gibi materyaller ele geçirildi. Şüpheli K.C.Y., İ.D. ve S.C. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" ve "2313 SKM İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek" suçlarından işlem yapılmış ve K.C.Y. isimli şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Apartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyorApartmanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor
Konya’da eroin ele geçirildi: 2 gözaltıKonya’da eroin ele geçirildi: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.