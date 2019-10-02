DÖNER FİYATINDA İLÇELER ARASINDA BÜYÜK FARK

* Son yıllarda hemen hemen her sokakta tavuk döner satan dükkanları görmek mümkün. İstanbul'da yarım ekmek tavuk döner kimi yerde 3,5 TL, kimi yerde 11 TL'ye satılıyor. * Uzmanlar ise dönere dikkat çekiyor. Dönerin yanarsa kanser, çiğ kalırsa ise ishal yaptığı kaydediliyor. Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA-Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) Okul çevreleri, iş yeri yakınları, sokak araları ve işlek caddeler. Hemen hemen hepsinde tavuk döner satan dükkanlar görüyoruz. Yarım ekmek tavuk döneri ucuz fiyata satan dükkanlar olduğu gibi 10 TL'nin üzerine satanlar da var. Peki fiyat farkı neden kaynaklanıyor? Halk sağlığı uzmanlarının da zaman zaman gündeme getirdiği ucuz fiyata tavuk döner sağlığımızı tehdit ediyor mu? DHA ekibi tavuk döner fiyatındaki farkı farklı dükkanlarda esnaf ve vatandaşla konuştu. "MÜŞTERİ 2 TL'YE TAVUK DÖNER İSTİYOR" Esenler'de dükkanı bulunan Güven Ağakişi, yarım ekmek tavuk döneri 3,5 TL'den satıyor. Ağakişi, "Birincisi yerine göre değişiyor tavuk fiyatları. Burada 3,5 TL ise başka yerde 5 TL'ye satılıyor. Alım gücüne bağlı. 3,5 TL'ye bile itiraz eden oluyor, müşteri geliyor 2 TL'ye tavuk döner istiyor. Mevkiye göre değişiyor. Tavuk biraz ucuz olduğu için, her türlü kurtarıyor. Dükkanda ağabeyimle, ben çalışıyorum. Şükür kurtarıyor yani" dedi. Ağakişi, ucuz tavuk dönerde tavuk derisi ve sakatat kullanılıyor eleştirileri için ise, "Onlar gelsin, yaşasınlar burada. Asgari ücrete yaşasınlar, görelim onları. Yapanlar olabilir, onu bilemem. Biz kendimiz yapıyoruz. Tavukçu göğüs olarak getiriyor, kendimiz açıyoruz, kendimiz takıyoruz. Bizim yaptığımız hazır değil, hazırların içine ne katıldığını bilemeyiz" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜĞÜ 10 TL OLABİLİR" Sultanahmet'te tavuk döner satan Cuma Çoban, ucuz fiyata satılan tavuk dönerler için, "Normal kilosu zaten 15 TL'ye geliyor. Buna 100 gram koyduğun zaman kazancın zaten düşüyor. Bunda mutlaka bir şey vardır. Ekmek zaten 1,5 TL. 3,5 TL'ye veren de mutlaka bir şey vardır. En düşüğü 10 TL olabilir. 3,5 TL'ye tavuk kalmadı, o 2000 yılındaydı" ifadelerini kullandı. "SAĞLIKLI DEĞİL, MARTI ETİ" Sultanahmet'te yarım ekmek tavuk döneri 11 TL'ye satan Davut Ateş ise, "Biri Beyazıt'ta satıyor 5 TL, bizde 11 TL. Kiram ucuz diyorlar, sürümden kazanıyorum diyorlar ama müşteriyi kandırıyorlar. Sağlıklı değil, martı eti. Zaten herkes işini yapsa böyle olmaz. İşi bilen de yapıyor, bilmeyen de. Parası olan büfe açıyor, bu işi yapıyor. Gerçekten bu işi yapacak insanlar yapmıyor. O fiyata verilmez yani. 7, 8 TL'nin altında tavuk yok. Tavuğun kilosu 15 TL. 3 TL'ye sattığın tavuktan ne kazanırsın? Vatandaşa çağrımız ucuz etin yahnisi olmaz. Yemek istiyorsan kaliteli et yiyeceksin" dedi.