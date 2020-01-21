HABER
  4. Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Zeytinburnu ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen “Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ikinci duruşmasında sanıklar dinlendi. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, dava dosyasına giren sanıkların kendi aralarındaki küfürlü mesajlaşmaları okuyarak “Küfür, küfür, küfür… Seviye yerlerde" dedi. Ara kararını açıklayan heyet, adli kontrol şartıyla 6 sanığın tahliye edilmesine hükmetti.

Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı.

"SİLAHLAR BENİM İÇİN YAŞAM TARZIDIR"

Tutuklu sanık Sedat Külçe savunmasında, “Hiç görmediğim, tanımadığım birinin ifadesiyle içerideyim. Silahlar benim için yaşam tarzıdır. Size bu sevgiyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Emniyette o silahların Emirhan Döner'in olduğunu söylememi istediler ama silahlar benimdi. Emirhan Döner ile hiçbir bağlantım yok. Ben buradaki kimseyi tanımıyorum. Emirhan bizim sitede yaşıyordu ama evine doğru dürüst geldiğini bile görmedim" dedi.

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özaslan(33) ise, gözaltı operasyonları başlamadan 5 ay önce tutuklu olduğunu dile getirerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"ÖRGÜTE ÜYE OLACAK KADAR SALAK DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Serkan Işık ise savunmasında, “Ben ev geçindiren aklı başında bir insanım. Kalkıp silahlı bir örgüte üye olacak kadar salak değilim. Yunus Tatlı'yla daha önce görüşmüştüm fakat Emirhan Döner'i ismen tanıyorum. Yunus'u da Ülkücü İşçiler Derneği'nden tanıyorum. Fabrikalarda ülkücüler olarak sendikalaşmaya çalıştı ama olmadı. İsnat edilen suçları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"SEVİYE YERLERDE"

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan dava dosyasına giren sanıkların kendi aralarındaki mesajlaşmaları okudu. Sanıkların kendi arasındaki küfürlü mesajları okuyan Horasan, “Küfür, küfür, küfür… Seviye yerlerde" dedi.

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

6 SANIK TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Burak Gürler, Erkan Deniz, Sedat Külçe, Sonay Bedir, Serkan Işık ve Salih Üntürk'ün yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirlerini uygulayarak tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 28 sanığın bulunduğu ve 9 kişinin de şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün ağırlıklı olarak İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi ve civarında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Soy isimleri Döner olan ve bu şahıslarla birlikte hareket eden bir çok kişinin “Kasten yaralama", “Yağma", “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi bir çok suça karıştıkları anlatıldı.

İddianamede, Emirhan Döner ve Turhan Döner'in de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", “Silahla kasten yaralamaya azmettirme", “Ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma", “Şantaj", “Hakaret", “Tehdit", “Tefecilik", “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", “Hakaret",“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" “Suç üstlenme" ve “Örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme" gibi farklı suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar değişen oranlara kadar hapis cezalarıyla cezalandırılmaları isteniyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
İş insanlarından emniyete araç hibesiİş insanlarından emniyete araç hibesi
Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döner kardeşler dava suç örgütü

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Seyrantepe'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Yakalandı

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Timsah Adası turizme kazandırılacak

Timsah Adası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Siirt'te köy okulunda öğretmenin soba maşasıyla öğrencileri yaktığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Skandal iddia! Soba maşasıyla öğrencilerini yakmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.