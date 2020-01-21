Döner Kardeşler davasında 6 sanık tahliye edildi

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı.

"SİLAHLAR BENİM İÇİN YAŞAM TARZIDIR"

Tutuklu sanık Sedat Külçe savunmasında, “Hiç görmediğim, tanımadığım birinin ifadesiyle içerideyim. Silahlar benim için yaşam tarzıdır. Size bu sevgiyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Emniyette o silahların Emirhan Döner'in olduğunu söylememi istediler ama silahlar benimdi. Emirhan Döner ile hiçbir bağlantım yok. Ben buradaki kimseyi tanımıyorum. Emirhan bizim sitede yaşıyordu ama evine doğru dürüst geldiğini bile görmedim" dedi.

Tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özaslan(33) ise, gözaltı operasyonları başlamadan 5 ay önce tutuklu olduğunu dile getirerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

"ÖRGÜTE ÜYE OLACAK KADAR SALAK DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Serkan Işık ise savunmasında, “Ben ev geçindiren aklı başında bir insanım. Kalkıp silahlı bir örgüte üye olacak kadar salak değilim. Yunus Tatlı'yla daha önce görüşmüştüm fakat Emirhan Döner'i ismen tanıyorum. Yunus'u da Ülkücü İşçiler Derneği'nden tanıyorum. Fabrikalarda ülkücüler olarak sendikalaşmaya çalıştı ama olmadı. İsnat edilen suçları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.