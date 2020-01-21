"Döner Kardeşler" suç örgütü davasının görülmesine devam edildi

“Yunus Tatlı’nın ifadesi ile hapse girdim” Duruşmada savunma yapan sanık Sedat Külçe, Birleşmiş Milletler Barış Gücü yapılanmasından üstün başarı belgesi olduğunu ve iyi bir asker olduğunu söyleyerek, “Silah konusunda uzmanlığım var. Askerlik görevimden malulen emekli oldum. Sonra boşluğa düştüm. Güvenlik işlerine başladım. Yunus Tatlı isimli kişinin ifadesi nedeniyle hapse girdim. Emirhan Döner ile bir bağlantım yoktur” dedi. Sanık Serkan Işık ise, “Yemek için örgüte üye olacak kadar salak değilim. Yunus Tatlı’nın babası bana ‘Oğlum keşke ölse’ dedi” şeklinde konuştu. Sanığın bu savunması üzerine Tatlı’nın izleyici olarak duruşmada bulunan babası tepki gösterdi.

“Ofise baskın yapıldığında misafir olarak gitmiştim”

Sanık Sonay Demir ise, Yunus Tatlı ile arkadaşlıkları olduğunu söyleyerek, “2015’ten beri tanırım Yunus Tatlı’yı. Aramız bozuldu. Sonra kanser olduğunu söyleyerek küs kalmak istemediğini söyledi. Ofisine gidip geldim. Polisler ben ofisteyken baskın yaptı. Ben ofise misafir olarak gittim. Silahların çatıya çıkarılmasıyla bir ilgim yoktur” dedi.

Mahkeme başkanı dava dosyasına giren mesaj kayıtlarına bakarken “Küfür küfür. Seviye yerlerde” dedi. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundular. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Deniz, Ahmet Burak Gürerler, Serkan Işık, Sonay Bedir, Sedat Külçe ve Salih Ünlütürk’ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 82 sayfalık iddianamede, 9 kişi müşteki, 28 şahıs ise şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede davaya konu örgütün liderinin Emirhan Döner olduğu, ağabeyi Burak Döner’in de adını kullanarak olaylar gerçekleştirdiği ve menfaat temin ettiği aktarılmıştı. Emirhan Döner’in sosyal medyanın gücünü kullanarak oluşturduğu imaj ile korku saldığı belirtilmişti. Örgütün ayrıca uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişileri darp edip kayda alarak, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları anlatılmıştı. Vatan, millet, devlet içerikli sosyal medya paylaşımları yaptığı da belirtilen örgütün üyelerinin 16 ayrı eyleme karıştığı ifade edilmişti. İddianamede örgüt tarafından mağdur edilen kişilerin korktukları için ilgili yerlere başvuramadığı, zaman geçtikten sonra başvuruda bulundukları belirtilmişti. Emirhan ve Turhan Döner’in aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma’, ‘silahla kasten yaralamaya azmettirme’, ‘hakaret’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’, ‘birden fazla kişi ile yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘şantaj’, ‘örgüte bilerek veya isteyerek yardım etme’ ve ‘suç üstlenme’ suçlarından 9 yıldan 178 yıla kadar farklı oranlarda hapisleri talep edilmişti.

