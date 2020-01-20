'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

2019 yılının Mart ayında polis ekiplerinin yaptığı operasyonla tutuklanan "Döner Kardeşler" isimli suç örgütü üyeleri hakkında 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle iddianame düzenlenip dava açıldı. Bugün suç örgütüne yönelik davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Konferans Salonu’nda görülen duruşmada 12 tutuklu, 16 tutuksuz sanık ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları da katıldı. "ZORLA İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİLDİ" İDDİASI Duruşmada örgütün üyesi olan ve örgüt lideri Emirhan Döner tarafından zorla kadın iç çamaşırı giydirilip videosunun çekildiğini iddia eden Yunus Tatlı, topluluğu internetten bulduğunu iddia ederek, “Emirhan Döner bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Onun talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Kullanıldığımı fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum” dedi. Savunma yapan bir diğer sanık Ahmet Burak Güreler, 2017 yılının yaz aylarında örgütle tanıştığını söyleyerek, "Sosyal medyayı aktif kullanan biriyim. Emirhan Döner’in Silivri’de koğuş basmaları olsun, terörle mücadelesi olsun hayran oldum. Dedelerinin öldüğünü duydum, taziye evine gittim. Burada Turan ve Emirhan Döner ile tanıştım. Gel zaman git zaman yanlarına gitmeye başladım. Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek’in çevresinde ateş ettik. Bir an öyle gelişti. Bahri Örnek’i korkutmak için ateş ettik. Emirhan Döner fabrikaları olduğunu söyleyerek şoför olarak beni işe aldı. Sempatiden dolayı gel zaman git zaman böyle olaylar oldu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının Bahri Örnek ile Dönerler arasındaki husumeti sorması üzerine sanık Güreler, "Emirhan Döner’in anlattığına göre Bahri Örnek FETÖ’cüleri kaçıran kişiydi. Sorunları neydi hala çözemiyorum. Galiba aralarında bir para sorunu vardı" dedi. Örgüte katılmasının bir hata olduğunu düşünüp, bağlarını kopardığını söyleyen sanık Güreler, "Bir videomuz var, o da Bahri Örnek’i vurduğumuz video. Bunlardan koptuktan sonra hiçbir bağım olmadı. Bunların amacı sosyal medya şaklabanlığı" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine hakaret etmemesi konusunda sanığı uyardı. Sanık, "Sosyal medya fenomenleri. Amaç kitle toplamak. Ne amaçla kitle toplamak istediklerini ben de anlamıyorum" şeklinde beyanda bulundu. MAHKEME BAŞKANI: SIRITMADAN SAVUNMA YAP BE ADAM Sanığın sabıka kaydını inceleyen mahkeme başkanı, "Maşallah hırsızlık ile başlamışsın" dedi. Sanık Güreler tepki göstererek, "Ona hırsızlık demesek başkanım. Ben hırsız değilim" dedi. Sanığın savunmasının devamında gülmesi üzerine mahkeme başkanı uyarıda bulunarak, "Sırıtmadan savunma yap be adam" dedi.