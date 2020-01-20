"Döner Kardeşler" suç örgütü sanıkları ilk kez hakim karşısında

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU ve çevresinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen "Döner Kardeşler" isimli suç örgütüne yönelik 12'si tutuklu 28 sanıklı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Emirhan Döner, “İşlediğim bütün suçların cezasını çektim" dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 12 tutuklu ile 16 tutuksuz sanık, taraf avukatları ve şikayetçiler katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma tutuklu sanık Yunus Tatlı'nın savunma yapmasıyla devam etti. EVİNDE CİNAYET TOPLANTILARI YAPILDI

Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Yunus Tatlı (31) savunmasında Emirhan Döner ile internetten tanıştığını belirterek “Bana vatansever olduğunu, uyuşturucuya karşı olduğunu söyledi. Sonra yüz yüze tanıştık. Emirhan Döner'in talimatıyla silah taşımaya başladım. Evinde cinayet toplantıları yapıldı. Beni kullandıklarını fark edince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip şikayette bulundum." dedi. Tatlı, ayrıca Emirhan Döner'in kendisine kadın iç çamaşırı giydirdiğini ve resimlerini çekerek internette paylaştığını öne sürdü.

EYLEMLERİNE SEMPATİ DUYDUM

Tutuklu sanık Ahmet Burak Güreler (29) ise, 2017 yılının Haziran ayında örgüte katıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Sosyal medya hesabını aktif kullanıyordum. Örgütün 2016 yılındaki eylemlerine sempati duydum. Eylemlerinde koğuş basmış, teröristlerle çatışmıştı. Dedelerinin cenazelerine de gidip Turhan ve Emirhan ile tanıştım. Eylemlerine katıldık, Bahri Örnek'in evinin önünde ateş açtık. Bahri Örnek de sonrasında karşılık verdi. Sonrasında Emirhan Döner'in işlettiği ayakkabı fabrikasında çalıştım. Bahri Örnek Emirhan'ın iddiasına göre FETÖ'cüleri koruyan ve uyuşturucu satan birisiydi. Emirhan'ın talimatıyla vurdum. Örnek'i vurduktan sonra barışmaya gittim, galiba örgütle aralarında para sıkıntısı vardı. Sonra hapse girdim, hapiste beni sahiplenmediler. Ben de hatamı anlayarak örgütten ayrıldım, sigortalı bir işe girdim. Bunlar sosyal medya şaklabanlarıdır. Amaçları sempatizan toplamaktır, biz de sempati duyduk." HUKUKTAKİ ADI HIRSIZLIKTIR

13 yıl hapis cezasıyla hükümlü olan Ahmet Burak Güreler'e Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, “Çocukluktan başlamışsın hırsızlığa. Çocukken de kamyon kaçırmışsın" dedi. Sanık Güreler de, “Hırsızlık değil başkanım, akrabanın kamyonunu kaçırdık" cevabını verince Mahkeme Başkanı Horasan “Onun hukuktaki adı hırsızlıktır." dedi.