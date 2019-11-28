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Döner yedikten sonra rahatsızlanan 5 öğrenci tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:13 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden  zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 öğrenci, okul dışından yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Şehit Ayhan Bozpınar Lisesi'nde 9'uncu sınıfta eğitim gören Aynur U., Eylül K., Dicle I., Zeynep T. ve Nadire İ., iddiaya göre okul dışındaki bir dönerciden yemek söyledi. Gelen döneri okulun yanında bulunan parkta yedikten bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle aradıkları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan öğrencilere serum takıldı. Öğrencilerin, yedikleri dönerden dolayı gıda zehirlenmesi yaşadıkları öğrenildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelerek öğrenciler hakkında bilgi aldı. Sağlık durumları iyi olan ve ayakta tedavi gören öğrencilerin zehirlenmesiyle ilgili araştırma yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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