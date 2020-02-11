HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dönerci dükkanının önüne düşen yaralı atmacaya sahip çıktılar

Dönerci dükkanının önüne düşen yaralı atmacaya sahip çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 07:54 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir dönerci dükkanının önüne düşen kanadından yaralı atmaca, iş yeri sahibinin çabasıyla tedavi altına alındı.

Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten Hasan Deniz, iş yerinin önünde çırpınan yaralı atmacayı gördü. Deniz, yerde çırpınan yırtıcı kuşu yakaladı. Yaralı atmacayı iş yerine alan Deniz, su ve yiyecekle besledikten sonra ihbarda bulundu. Gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı atmacayı tedavisi için Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürdü.

'ATMACA BİZİ ISIRMAYA ÇALIŞIYORDU'

Yerde gördüklerinde ilk olarak kuşun cinsini anlayamadıklarını anlatan Deniz, "Bizi ısırmaya çalışıyordu. Belli ki hem korkmuş, hem de canı çok yanıyordu. Bakımını yaptıktan sonra ilgili yerlerle iletişim kurup, almalarını söyledik. Ekipler tarafından alınan atmaca tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'ne götürüldü" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
BUDO'da sefer iptalleriBUDO'da sefer iptalleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hatay Dönerci dükkanı atmaca

En Çok Okunan Haberler

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İşte KKTC'nin yerli otomobili

İşte KKTC'nin yerli otomobili

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 30 göçmen yakalandı

İzmir'de 30 göçmen yakalandı

Manisa'da depremler devam edecek mi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir duyurdu

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han'ın kardan büstünü yaptılar

BUDO'da sefer iptalleri

BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da dev operasyon! Gözaltılar var

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1017’ye çıktı

Koronavirüste son 24 saatte 108 ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.