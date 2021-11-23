Dönercideki kavgada öldürülmüştü! Cinayetin nedeni kürdan çıktı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Habib Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, buradan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bu arada olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Habib Ay'ın döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darbedildiği belirtildi. Ay'ın telefonla arkadaşlarını arayıp durumu anlattığı, bunun üzerine dükkan gelenler ile işletmeciler arasında kavga çıktığı, bu sırada Ay'ın bıçaklandığı ifade edildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

