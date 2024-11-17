Dönercideki sırayı çeken gazeteci 'hani pahalılık' dedi! Haklı tepkilerin ardından geri adım atması uzun sürmedi

Son yılların en büyük sorunu olan enflasyon canavarı fiyatlarda büyük belirsizlik yaratmış, peş peşe artan fiyatları vatandaşları isyan noktasına getirmişti. Son aylarda eskiye göre artış olmasa da fiyatlardaki fahiş seviye devam ediyor.

PAHALILILIĞIN OLMADIĞI SAVUNDU

Vatandaş, enflasyona karşı ayakta durmaya çalışırken bir gazetecinin dönerci üzerinden yaptığı ekonomik çıkarım büyük tepki çekti. Anadolu Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan sosyal medya hesabından dönercideki bir kalabalığı çekerek pahalılık olmadığını savundu. Burhan paylaşımındaki videoda, "Dönercide kuyruk var görüyorsunuz. Memlekette bir de pahalılık var deniliyor. Kuyruğu görüyorsunuz. Burası Balgat'da bir dönerci. Döner kuyruğu hani pahalılık." ifadelerini kullandı.

HEMEN GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyadan büyük tepki gören Burhan daha sonra eleştirilerin karşısında duramayarak videosunu sildi. Ancak paylaştığı video için çok sayıda yorum yapıldı.

Burhan'ı eleştiren bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

Döner yemeyi zenginlik sayan muhteremle neyi tartışacaksın? O yüzden cevap vermeye tenezzül dahi etmeyin!!

İnsanların dönerciye gitmesi lüks oldu herhalde

Tedavi edilmeli bunlar. Ankara 7-8 milyonluk şehir be, içeride 2000 kişi olsa ne yazar!

Döner ne ya, en ucuz açlık giderme ürünü. Allah seni açlıkla sınasın. Ot kemir inşallah.