HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dönercideki sırayı çeken gazeteci 'hani pahalılık' dedi! Haklı tepkilerin ardından geri adım atması uzun sürmedi

Dönercideki sırayı çeken gazeteci 'hani pahalılık' dedi! Haklı tepkilerin ardından geri adım atması uzun sürmedi

17.11.2024 13:58
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.11.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anadolu Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan bir dönercideki kalabalığı çekerek, "Memlekette bir de pahalılık var deniliyor. Kuyruğu görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede tepki çekince Burhan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Son yılların en büyük sorunu olan enflasyon canavarı fiyatlarda büyük belirsizlik yaratmış, peş peşe artan fiyatları vatandaşları isyan noktasına getirmişti. Son aylarda eskiye göre artış olmasa da fiyatlardaki fahiş seviye devam ediyor.

1a

PAHALILILIĞIN OLMADIĞI SAVUNDU

Vatandaş, enflasyona karşı ayakta durmaya çalışırken bir gazetecinin dönerci üzerinden yaptığı ekonomik çıkarım büyük tepki çekti. Anadolu Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan sosyal medya hesabından dönercideki bir kalabalığı çekerek pahalılık olmadığını savundu. Burhan paylaşımındaki videoda, "Dönercide kuyruk var görüyorsunuz. Memlekette bir de pahalılık var deniliyor. Kuyruğu görüyorsunuz. Burası Balgat'da bir dönerci. Döner kuyruğu hani pahalılık." ifadelerini kullandı.

2a

HEMEN GERİ ADIM ATTI

Sosyal medyadan büyük tepki gören Burhan daha sonra eleştirilerin karşısında duramayarak videosunu sildi. Ancak paylaştığı video için çok sayıda yorum yapıldı.

4a

Burhan'ı eleştiren bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

  • Döner yemeyi zenginlik sayan muhteremle neyi tartışacaksın? O yüzden cevap vermeye tenezzül dahi etmeyin!!

  • İnsanların dönerciye gitmesi lüks oldu herhalde

  • Tedavi edilmeli bunlar. Ankara 7-8 milyonluk şehir be, içeride 2000 kişi olsa ne yazar!

  • Döner ne ya, en ucuz açlık giderme ürünü. Allah seni açlıkla sınasın. Ot kemir inşallah.

5a

  • Sinan, sadece ekmek yiyerek yaşamayı bırakmalısın.

  • Hayat pahalılığı yoksa neden insanlar lüks restoranlarda değil, dönercide sırada bekliyor? Ekmek arası döner bile artık lüks oldu, millet ay sonunu zor getiriyor. Halkın gerçek sorunlarını görmezden gelmek yerine çözüm üretmeye odaklanın.

  • Ev araba almak imkânsız oldu çoğu kişi için ne yapsınlar parayı dönercide yemeyip?

  • Çalışan nüfusun %40 asgarı ucretle calışıyor çıkmış beyim dönercide ki 400 kişiyi anlatıyor

  • Ekonomik sıkıntılar, dönerci kuyruklarıyla ölçülemez!

  • 20-30 sene öncesinin Balgat'ı olsa haklı olabilirdin ama bu gün Balgat Türkiye’nin en zengin yeri. Orada tüm lokantalar, kafeler, tıklım tıklım zaten. Döner kuyruğu endeksi mi icat ettiniz? Balgatta döner kuyruğu ucuzluk ve refahın göstergesi mi?

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik Ankara döner
En Çok Okunan Haberler
İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

Bir cinayet daha mı işlenecek? Güran ailesi sanki Narin ölmemiş gibi kahkahalar attı: 'Sizin çıkacağınız kesin'

Bir cinayet daha mı işlenecek? Güran ailesi sanki Narin ölmemiş gibi kahkahalar attı: 'Sizin çıkacağınız kesin'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.