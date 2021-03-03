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Dönerde indirim yapmadığı için vahşice katledilen Kader Balcı’nın ismi ölümsüzleştirilecek

03.03.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın adı, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir sokak ya da parka verilecek.Şubat ayında çalıştığı dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın ölümü, tüm ülkeyi derinden etkilemişti.

Geçtiğimiz haftalarda dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın adı, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir sokak ya da parka verilecek.
Şubat ayında çalıştığı dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın ölümü, tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayın ardından, Kapaklı Belediye Meclisi anlamlı bir önergeyi oylamaya sundu. Meclis tarafından oy birliği ile alınan kararla, 4 çocuk annesi merhume Kader Balcı’nın adının ilçedeki bir sokak ya da parka verilmesi kararlaştırıldı.

Olay
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde dönerde indirim yapmadığı için aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Kader Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cebinde parası olmasına rağmen dönerde indirim talebi reddedildiği için Kader Balcı’yı öldüren zanlı Recep Ö. polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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