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Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin ABD'yi suçladı.

Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

Rossiya-1 televizyonuna konuşan DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, ''Zaharçenko cinayeti ABD’nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı'' dedi.

Basurin, ''Cinayetin temel amacı, cumhuriyetimizin içindeki ve cephe hattındaki durumu istikrarsızlaştırmak'' vurgusu yaptı.

'CUMHURİYETİMİZİN SINIRLARINI KORUYORUZ'

DNR Komutanı, Ukrayna ordusu ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya şöyle seslendi:

''Hiçbir şey yapamazsınız. Cumhuriyetimizin sınırlarını koruyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
ABD suikast suçlama Donetsk Halk Cumhuriyeti Aleksandr Zaharçenko

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