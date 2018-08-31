Donetsk'ten flaş açıklama: Zaharçenko suikastının arkasında ABD var

Rossiya-1 televizyonuna konuşan DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin, ''Zaharçenko cinayeti ABD’nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı'' dedi.
Basurin, ''Cinayetin temel amacı, cumhuriyetimizin içindeki ve cephe hattındaki durumu istikrarsızlaştırmak'' vurgusu yaptı.
'CUMHURİYETİMİZİN SINIRLARINI KORUYORUZ'
DNR Komutanı, Ukrayna ordusu ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya şöyle seslendi:
''Hiçbir şey yapamazsınız. Cumhuriyetimizin sınırlarını koruyoruz.''
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum