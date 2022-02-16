”Donetsk ve Luhansk'ın Bağımsızlığını Tanımayın”

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus parlamentosunun alt kanadının (Duma) Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı iki bölgeyi bağımsız olarak tanımasını kınadı.

Duma, Salı günkü oylamada, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'den, 2014 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'i iktidardan indiren devrim hareketinden sonra Ukrayna'dan bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini halk cumhuriyetleri olarak tanımasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Moskova'yı, Duma'daki oylama doğrultusunda hareket etmemeye çağırdı. Duma'da yapılan oylamanın onaylanması, Rusya ve Batılı ülkeler arasında, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını yoğunlaştırdığı bu dönemde gerginliği daha da tırmandırabilir.

Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, açıklamasında, "Bu kararın uygulanması, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü daha çok tehlikeye atar, uluslararası hukuku ihlal eder, Rusya'nın krize barışçı çözüm getirmek için diplomasiye başvurma taahhüdüne gölge düşürür" ifadelerini kullandı.

Blinken, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını kabul etmesi durumunda buna Amerika'dan müttefikleri ve ortaklarıyla tam bir eşgüdüm içinde hızlı ve sert bir yanıt verileceğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'yı işgal planı yaptığı iddialarını reddeden Rusya, Batı'yı gerginlikleri körüklemekle suçluyor.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini bağımsız cumhuriyet olarak tanıması, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki toprakları ele geçirmesinden sonra 2014 ve 2015'te varılan Minsk Anlaşmaları'nın geçersiz hale gelmesine yol açabilir. Ukrayna'nın 2014 yılından bu yana savaş halinde olduğu bölgede 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Blinken, "Kremlin'in bu kararı onaylamasının, Rus hükümetinin Minsk Anlaşmaları altındaki taahhütlerini tümüyle reddetmesi anlamına geleceğini" kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in parlamentonun alt kanadının talebini "not ettiğini" söyledi, ancak bu talebin, anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan Minsk Anlaşmaları'yla uyumlu olmayacağını kaydetti.

Bu haberin bazı bölümleri Agance France-Presse ve Associated Press haber ajanslarından alınmıştır.

