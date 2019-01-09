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Donma tehlikesi atlatan 2 belediye personelini köylü kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

ADANA’nın Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi yolunda kaydıktan sonra kara saplanan Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçtaki 2 kişiyi köylüler kurtardı.

Donma tehlikesi atlatan 2 belediye personelini köylü kurtardı

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- ADANA’nın Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi yolunda kaydıktan sonra kara saplanan Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçtaki 2 kişiyi köylüler kurtardı.
Dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesinin Aladağ ilçesine sınır mahallesi olan Çamlıbel Mahallesi yolunda yoğun kar yağışı altında yolları açmaya çalışan iş makinesine yakıt götüren Adana Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne ait Hasan Öcal yönetimindeki araç, keskin virajın olduğu bir yerde kayınca kara sapladı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Hasan Öcal ile beraberindeki Bilgin Şahin, telefon çekmeyince 20 kilometre ileride bulunan Hamidiye Mahallesi'ne yaya olarak yürürken, donma tehlikesi atlattı. Telefon şebekesinin çektiği bölgeye ulaşınca yardım isteyen Şahin ve Öcal, köylüler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürülen Şahin ve Öcal, tedavi altına alındı.
'EMPATİ YAPIN'
Personellerin durumunun iyi olduğunu söyleyen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Eleştirirken ve kendi önceliklerinizi düşünürken Allah rızası için empati yapın. Bu insanlar sizin rahatınız için kendi rahatlarından fedakarlık yapıyorlar. Arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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Donma tehlikesi atlatan 2 belediye personelini köylü kurtardıDonma tehlikesi atlatan 2 belediye personelini köylü kurtardı

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