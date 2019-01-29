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Donma tehlikesi geçiren 5 yavru köpek koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 14:34 | Son Güncelleme

Muş’ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.Muş’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi, sokak hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta dondurucu soğukta dışarıda kalan 5 yavru köpek, donmak üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı.
Muş’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesi, sokak hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bir süre beslenen 5 yavru köpek, Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri tarafından koruma altına alındı.
Mahalle esnafı Yusuf Yılmaz, 5 yavru köpeğin hava şartlarından dolayı donmak üzere olduğunu belirterek, “Belediyeye haber verdik ve durum üzerine buraya gelen Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi personelleri, 5 yavru köpeği koruma altına aldılar" dedi.
Muş Belediyesi Hayvan Bakımevi Personeli Yavuz Demir ise ihbar üzerine geldiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızdan, 5 yavru köpeğin soğuktan donmak üzere olduğu bilgisini aldık. Ekipçe buraya gelerek köpeklere müdahale ettik. Yavru köpekleri buradan alarak Muş Belediyesi Hayvan Bakımevinde koruma altına alacağız" diye konuştu.

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