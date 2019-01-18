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Donma tehlikesi geçiren kişiler helikopterle tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 4 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı

Kütahya'nın Boyalı Dağı bölgesinde donma tehlikesi geçiren 4 kişi, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin helikopterle gerçekleştirdiği kurtarma faaliyetine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bildirim üzerine Boyalı Dağı bölgesine giden ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişiye ulaştı.

Halatlarla karla kaplı bölgeye inen personel, donma tehlikesi geçiren 4 kişiyi helikoptere ulaştırdı.

İlk müdahaleleri yapılan 4 kişi, helikopterle bölgeden tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
donma tehlikesi helikopter operasyon TSK

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