Donma tehlikesi geçiren köpek ve 2 yavrusu için seferber oldular

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sokakta donma tehlikesi geçiren köpek ve 2 yavrusu için vatandaşlar alarma geçti. Soğuktan titreyen yavruları battaniyeye saran hayvan dostları, aç kalan köpekleri doyurduktan sonra gelen hayvan barınağı görevlilerine teslim etti.

Merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki 3'üncü Esentepe Sitesi A Blok'ta oturanlar, gece sıfırın altında 20 derecelere düşen hava sıcaklığında apartmanın yanındaki arazide donmak üzere olan anne ve yavrularını gördü. Apartman sakinleri, yavrularıyla birlikte soğuktan titreyen köpeğin yanına geldi. Bir minibüsün altında soğuktan korunmaya çalışan köpek ve yavrularına yiyecek verildi. Apartman sakinleri evden getirdiği bebek battaniyesine yavruları sararak üşümelerine önlemeye çalıştı. Anne köpeğe de süt ısıtarak getiren apartman sakinleri, elleriyle de yavruları besledi.

Apartman sakinlerinden Alişan Çelik, kardan ve soğuktan titreyen anne ile yavrularını görünce yanlarına koştuklarını söyledi. Anne ve yavrularının aç kalmaları ve üşümelerinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Çelik, "Anne ve yavrularına evden yiyecek getirdik. Yiyecekleri ilk önce yavrularına yedirdi. Sevgimizle onları ısıtmaya çalıştık. Erzurum iklim olarak yaşanılması oldukça zor bir şehir. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere düşüyor. Kimse duyarsız kalmasın, sokak hayvanlarını unutmasın" dedi.

Apartmanda oturan çocukların da sevgi gösterisinde bulundukları köpeklerin donmaması için vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yöneticilerine bilgi verdi. Apatman sakinleri, belediye ekipleri gelene kadar anne ve yavru köpeklerle ilgilendi. Görevlilere köpekleri teslim eden vatandaşlar, evlerine döndü.

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