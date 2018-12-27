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Donma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

 HATAY’ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı.

Donma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldı

Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ, (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Altınözü ilçesinde güvenlik güçleri donmak üzere olan 6'sı çocuk 13 Suriyeliyi kurtardı.
Olay, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Babatorun Mahallesi ile Yolağzı Mahallesi arasında kalan bölgede meydana geldi. Türkiye’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 6’sı çocuk 13 Suriyeli soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle donma tehlikesi geçirdi. Altınözü’nde bulunan akrabalarına cep telefonu aracılığıyla konum atan Suriyeliler için jandarma ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Arazi şartları elvermediği için jandarma ekipleri arama çalışmalarını yürüyerek gerçekleştirdi.
BEBEĞİ NEFESİYLE ISITTI
Soğuktan donmak üzere olan Suriyelileri bir süre sonra bulan jandarma ekipleri, donma tehlikesi geçiren Suriyelilere yardım kendi parkalarını verdi. Bazıları bayılmak üzere olan göçmenleri kucaklarında taşıyarak ambulansa götüren askerler, donmak üzere olan bir bebeği de nefesiyle ısıtmaya çalıştı. Donmak üzere olan Suriyeliler çağırılan çok sayıda ambulans ile çevredeki hastanelere götürerek tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Donma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldıDonma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldıDonma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldıDonma tehlikesi geçiren Suriyeliler kurtarıldı

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