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Donmak üzere olan 22 köpek yavrusu kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:25 | Son Güncelleme

Donmak üzere olan 22 köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dere kenarında soğuk hava nedeniyle donmak üzereyken bulunan 22 köpek yavrusu kurtarıldı.

Özerli Deresi kenarında çok sayıda köpek yavrusunun donmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, durumu Dörtyol Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi.

Köpek yavrularının bulunduğu yere gelen Dörtyol Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Gürakan ve zabıta ekipleri, 22 yavruyu teslim aldı.

Gürakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine köpeklerin olduğu yere en kısa sürede geldiklerini belirtti.

Yavru köpekleri koruma altına aldıklarını ifade eden Gürakan, "Vatandaşlar bize köpeklerin annelerinin bölgeden uzaklaştığını söylediler. Annelerini bulmaya çalışıyoruz. Yavruları koruma altına aldık, karınlarını doyuracağız." dedi.

Gürakan, yavru köpekleri sabah saatlerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

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