Donmak üzere olan iki at kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'de, Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi, milli park içerisinde kaybolan iki atı donmak üzereyken kurtardı.

Alınan bilgiye göre, yaylalardaki kaçak avlanma ve yapılaşmaya karşı arazi çalışması yapan av koruma ve kontrol ekibi, Elevit Yaylası'nın üst kesimlerinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan iki at tespit etti.

Donmak üzere olan atlar, bir süre ısıtıldıktan ve yem verildikten sonra güvenli bölgeye götürüldü. Yapılan araştırma sonucu atların, bölgedeki bir çobana ait olduğu belirlendi.

Atları aradığını belirten çoban, görevlilere teşekkür etti.

