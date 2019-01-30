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Donmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

BİNGÖL merkezdeki Şeref Meydanı köyü yakınlarında, dondurucu soğukta sahiplerinin terk ettiği atlara, bölgede bulunan konaklama tesisindekiler sahip çıktı.

Donmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL merkezdeki Şeref Meydanı köyü yakınlarında, dondurucu soğukta sahiplerinin terk ettiği atlara, bölgede bulunan konaklama tesisindekiler sahip çıktı. Atları gördüğünde hava sıcaklığının eksi 28 derece olduğunu anlatan tesis sahibi Ahmet Çelik (70), "Tesisteki çalışanlarımızla birlikte soğuk havada, karın içinde donma tehlikesi geçiren 5 atı alarak, kapalı bir alanda koruma altına aldık" dedi.
Bingöl- Muş yolunun 38'inci kilometresinde bulunan Şeref Meydanı köyü yakınlarında, dondurucu soğukta sahiplerince terk edilen 5 atı, köyün yakınlarındaki konaklama tesisinin sahibi Ahmet Çelik kurtardı. Çelik, atları bulduklarında, hava sıcaklığının sıfırın altında 28 derece olduğunu söyledi. Donma tehlikesi geçiren atları çalışanlarıyla birlikte tesisin arka tarafındaki kapalı alana yerleştirdiklerini anlatan Ahmet Çelik, "Atları karın içerisinde gördüğümde, perişan bir haldeydiler. Çalışanlarımızla birlikte atları karın içerisinden çıkardık. Soğuk olmasına rağmen kendi imkanlarımızla bir yer bulup, hayvanları barındırdık. Kendi ahırımdan yem taşıyıp, beslenmelerini sağladık. Ne kadar aç kaldıklarını bilmiyoruz. Durumu en kısa zamanda yetkililere bildirip, nasıl çözüm bulacaklarını soracağız. Bazıları yürüyecek halde değil" dedi.

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Donmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldıDonmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldıDonmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldıDonmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldı

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