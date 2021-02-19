HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Donmak üzere olan yavru köpeği hayata döndürdüler

Donmak üzere olan yavru köpeği hayata döndürdüler

19.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Donmak üzere olan yavru köpeği hayata döndürdüler

İstanbul Esenyurt'ta inşaat alanında yeni doğan 8 yavru köpekten biri donmak üzereyken hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Hayvanseverler yavru köpeği dakikalarca ovarak ve araç klimasında ısıtarak hayata döndürdü.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında önceki gün bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti.

SARIYER'DEN ESENYURT'TA GELDİLER

Köpeğin ve yavruların durumunu sosyal medyada gören bir grup hayvansever Sarıyer ve Küçükçekmece'den yola çıkarak Esenyurt'a köpeklerin bulunduğu noktaya geldi. Vatandaşlar anne köpeği ve 8 yavrusunu daha korunaklı bir yere götürmek istediler ancak anne köpek yaklaşmalarına izin vermeyince bunu başaramadılar. Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı.

870a6878882acbc460b91bd9b6468e78

ARAÇ KLİMASINDA ISITTILAR, DAKİKALARCA OVDULAR

Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark ettiler. Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan hayvanseverler yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdüler. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy'e götürülerek koruma altına alındı.

'KARIN İÇİNDEYDİ'

Sarıyer'den Esenyurt'a gelen hayvansever Sinan Karakoç, "Dün arkadaşlar paylaşmıştı sosyal medyada. Anne 8 tane yavru doğurmuş. Karın içindeydi biz geldiğimizde. Dün de geldik biz. Sarıyer'den geldim ben. Biz alıp götürmeye geldik ama anne koruma içgüdüsüyle çok hırçın davrandı. İlgili belediyeleri aradık yardım istedik henüz gelmediler. 3-4 saattir bekliyoruz bu soğukta. Bizim beklememiz bir şey değiştirmez ama onların hali ortada. Dün akşam doğum yağmış. Battaniyeleri de komşulardan rica ettik onlar getirdi. Korunaklı bir yere götürmek istiyoruz. Arnavutköy'de bir arkadaşımızın bahçesi var en azından bu havalarda orada muhafaza edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
"Dünya'nın nazar boncuğu" bembeyaz"Dünya'nın nazar boncuğu" bembeyaz
81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

En Çok Okunan Haberler

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

Yeni bir mutasyon keşfedildi: Benzersiz!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul merkezli büyük operasyon! 43 kişi yakalandı

İstanbul merkezli büyük operasyon! 43 kişi yakalandı

Elektrik kesintisi listesi 19 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan: Restoranlarda HES kodu, PCR testi istenebilir

'Restoran ve kafelerde HES kodu, PCR testi istenebilir'

Milli Piyango çekilişi saat kaçta? Milli Piyango çekilişi ne zaman? 19 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı!

4 milyonluk çekilişe saatler kaldı!

Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 18 Şubat 2021

İkramiye 13 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (19 Şubat 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.